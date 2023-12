Cosa succede quando un figlio scopre che il padre, con cui ha da sempre un rapporto burrascoso, di lavoro fa il gigolò? Per scoprirlo, è necessario vedere la nuova serie TV Gigolò per caso, un prodotto Original in arrivo su Prime Video il 21 dicembre e visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su Now Smart Stick.

Gigolò per caso, la trama

Nel corso della sua esistenza, Alfonso non si è mai distinto particolarmente per il suo aspetto attraente, il carisma o il fascino. Quando suo padre Giacomo subisce un infarto e chiede aiuto per essere dimesso dall'ospedale, si trova ad affrontare la persona che ritiene responsabile di gran parte dei suoi problemi emotivi. Tuttavia, l'incontro offrirà a padre e figlio l'opportunità di confrontarsi sul passato. Durante la conversazione, Giacomo svela ad Alfonso una verità scomoda: non è un antiquario, ma... un gigolò! La rivelazione scuote profondamente Alfonso, che si trova alle prese con una crisi coniugale e con numerose difficoltà finanziarie. Il ragazzo decide quindi di seguire le orme paterne, prendendo il posto del padre tra le sue clienti, donne tutte diverse tra loro e ciascuna unica a suo modo. La nuova vita sessuale condurrà Alfonso attraverso un viaggio che lo libererà dai vecchi demoni, arricchendolo di nuove e significative consapevolezze sull'universo femminile.