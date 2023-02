Christian De Sica sul nude look Chiara Ferragni a Sanremo: "Già fatto"

L'abito in tulle e cristalli firmato Dior sul quale è stato riprodotto in maniera realistica il corpo nudo di Chiara Ferragni , il più discusso dei look realizzati per l'imprenditrice per il Festival di Sanremo 2023 ( LO SPECIALE ) , è stato oggetto di varie analisi fin dalla sua comparsa sul palco del Teatro Ariston ( qui la diretta della seconda serata ). Tra post che ne denunciano il plagio e altri che ne sottolineano la non assoluta originalità, è spuntato anche il commento di Christian De Sica che ha ricordato ai suoi follower di Instagram che quella trovata l'aveva già avuta lui ben quaranta anni fa quando sul set di Borotalco aveva indossato una maglietta con il disegno di pettorali e addominali scolpiti.

La maglietta di Marcello (Christian De Sica) in Borotalco (1982)

vedi anche

La prima serata del Festival di Sanremo in 11 momenti da ricordare

“Già fatto”, scrive Christian De Sica sui social media, diventati ormai il luogo d'elezione, per addetti ai lavori e non, per sviluppare il dibattito su Sanremo.

Nel profluvio di post che hanno per oggetto i look di Chiara Ferragni, quello di De Sica “sbocca un ricordo” caro ai fan dell'attore quanto a tutti gli appassionati di cinema dal momento che Borotalco, terza regia di Carlo Verdone, pluripremiato in Italia nella stagione della sua uscita, è considerato un vero e proprio cult universalmente apprezzato da più di una generazione. De Sica ricorda Marcello, il suo personaggio nella commedia, coinquilino del protagonista Carlo Verdone/Sergio Benvenuti, dalla personalità esuberante e dal look improbabile. Nel guardaroba del personaggio spicca una maglietta a maniche corte, con una stampa frontale di addominali e pettorali che oggi torna alla mente con riferimento a un abito d'alta moda, un nude look diventato immediatamente virale e apparso in un contesto completamente differente.