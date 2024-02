Addio a Richard Lewis, morto a 76 anni il comico statunitense

Martedì sera a Los Angeles la star americana è spirata a causa di un attacco di cuore. Lo scorso aprile l'attore aveva rivelato di avere ricevuto una diagnosi del morbo di Parkinson, annunciando il suo ritiro dal mondo della stand-up comedy. La sua ultima apparizione sul piccolo schermo è stata in occasione della stagione 12 di “Curb Your Enthusiasm", attualmente in onda negli States su HBO. In Italia era famoso per aver interpretato il principe Giovanni in “Robin Hood - Un uomo in calzamaglia” di Mel Brooks

Poi però ha sorpreso gli spettatori ritornando sul set per un episodio dell’undicesima stagione. In occasione di quell'avvenimento, Richard Lewis aveva dichiarato a Variety: "Quando sono entrato e hanno applaudito, mi sono sentito come se fossi un milione di dollari. Larry non ama abbracciare, e lui mi ha abbracciato e mi ha detto quanto fosse felice dopo che abbiamo girato la nostra scena".

Nel 2021, Lewis aveva annunciato che non avrebbe partecipato alla stagione numero 11 di Curb Your Enthusiasm poiché doveva riposare e riprendersi dopo tre interventi chirurgici a cui si era dovuto sottoporre.

Ha debuttato come attore nel 1979 con Diary of a Young Comic. Negli anni '80 e '90 è diventato molto famoso per il pubblico americano, con apparizioni a The Tonight Show e al Late Show With David Letterman. Nel 1985 ha condotto il suo speciale comico su Showtime intitolato I'm in Pain, seguito dagli speciali di HBO I'm Exhausted (1988), I'm Doomed (1990) e Richard Lewis: The Magical Misery Tour (1997).

Richard Lewis ha ottenuto altri ruoli in svariate sit-com degli anni '90, come Daddy Dearest con Don Rickles e Hiller and Diller con Kevin Nealon.

Nello show, si innamorano e non riescono a mantenere un rapporto strettamente professionale. La serie è andata in onda per 56 episodi in quattro stagioni, per poi concludersi nel 1992.

Nel 1989, Lewis ha ottenuto un ruolo principale nella sit-com di ABC intitolata Anything but Love, in cui ha recitato al fianco di Jamie Lee Curtis. I due attori interpretavano una coppia di colleghi che lavoravano nella redazione una rivista di Chicago.

Nel 1995 ha interpretato il personaggio di Peter in Via da Las Vegas (Leaving Las Vegas), film del 1995 diretto da Mike Figgis tratto dall'omonimo romanzo di John O'Brien e con protagonista Nicolas Cage.

Prima di quel film, aveva debuttato sul grande schermo nel film Sette criminali e un bassotto (Once Upon a Crime), pellicola del 1992 diretta da Eugene Levy, remake della commedia Crimen diretta nel 1960 da Mario Camerini.

Tra i suoi ruoli cinematografici, ricordiamo quello del principe Giovanni nella commedia di Mel Brooks del 1993 Robin Hood - Un uomo in calzamaglia (Robin Hood: Men in Tights). Quello è stato uno dei ruoli che lo resero celebre anche al di fuori degli Stati Uniti.

Il suo personaggio in Drunks ha molto a che fare con il suo vissuto autobiografico: come Ethan Shanfeld sottolinea in un articolo pubblicato nelle scorse ore da Variety, “durante la sua carriera, il comico è stato sincero riguardo alla sua battaglia contro la dipendenza da droghe e alcol, facendo riferimento al suo percorso di recupero e alle lotte con depressione e ansia nei suoi spettacoli comici”.

Il suo ritorno in Curb Your Enthusiasm nel 2021

Nel 2021, Lewis tornò in Curb Your Enthusiasm dopo varie difficoltà a livello di salute. In quel periodo rilasciò un’intervista a Variety durante la quale disse: "Ho dedicato la mia vita alla commedia e alla mia sobrietà negli ultimi quasi 27 anni. Sono sopraffatto dalla gioia in questo momento. Non ho mai imparato a mantenere la gioia nella mia testa per più di un minuto, ma sto battendo tutti i record per la mia vita oggi".

In una dichiarazione condivisa con Variety da HBO dopo la notizia della scomparsa di Lewis, il celebre attore, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense Larry David ha detto del suo co-protagonista e amico di vecchia data: "Richard e io siamo nati a tre giorni l'uno dall'altro nello stesso ospedale e per la maggior parte della mia vita è stato come un fratello per me. Aveva quella rara combinazione di essere la persona più divertente e anche la più dolce. Ma oggi mi ha fatto piangere e per questo non glielo perdonerò mai".

HBO ha aggiunto in una dichiarazione: "Siamo affranti dalla notizia che Richard Lewis ci ha lasciato. La sua brillantezza comica, intelligenza e talento erano insuperabili. Richard sarà sempre un membro prezioso delle famiglie HBO e Curb Your Enthusiasm. Le nostre sincere condoglianze vanno alla sua famiglia, agli amici e a tutti i fan che potevano contare su Richard per illuminare le loro giornate con il riso".