Buddy Duress è morto a 38 anni: recitò con Robert Pattinson

Buddy Duress, vero nome Michael C. Stathis, è morto a 38 anni lo scorso novembre. Suo fratello, Christopher Stathis, lo ha svelato solamente ora nel corso di un'intervista esclusiva a PEOPLE. Fatale gli è stato un arresto cardiaco, dovuto a un cocktail di farmaci.

Il ruolo dei fratelli Safdie

Nato nel Queens nel maggio 1985, Buddy Duress ha recitato in due film indipendenti dei fratelli Safdie, esordendo nel 2014 in Heaven Knows What. Già all'epoca, soffriva di una dipendenza da farmaci e sostanze stupefacenti: quando incontrò il regista Josh Safdie, era appena scappato da un centro di recupero. Safdie lo scritturò ma, a riprese finite, la polizia lo arrestò. Così, non fu presente al lancio della pellicola al New York Film Festival nel 2014. "Sai, ci ripenso ancora. Se fossi rimasto all'interno del centro, non avrei recitato in Heaven Knows What, e probabilmente non sarei un attore adesso", confessava nel 2017 a SSense. Dopo la sua scarcerazione, i Safdie gli chiesero di scrivere un diario sul tempo trascorso in prigione, adattando poi la sua storia nella sceneggiatura di Good Time. Fu proprio quel film, in cui recitava anche Robert Pattinson, a renderlo famoso.