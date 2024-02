Chris Gauthier è morto, l'attore di Smallville aveva 48 anni

"Possiamo confermare che il nostro amico e cliente Chris Gauthier è morto venerdì mattina, 23 febbraio, all'età di 48 anni, dopo una breve malattia ", si legge nella nota che PEOPLE ha ottenuto. “Amato caratterista residente a Vancouver , Chris ha dato prova del suo talento sia in TV che al cinema. La sua perdita non addolora solamente i fan, ma anche chi di noi ha avuto la fortuna di conoscerlo di persona. Chiediamo di rispettare la privacy della sua famiglia, affinché possa elaborare il lutto nel modo più opportuno”. Numerosi i messaggi di cordoglio da parte dei colleghi di set. “Un mondo senza di te è un posto molto più buio. Quando tua moglie mi ha contattato ieri per darmi la notizia, ho pianto per ore lacrime di incredulità ", ha scritto il suo manager, Chad Colvin. "Chris era la definizione letterale di caratterista. Magari non conosci il suo nome, ma conosci sicuramente il suo volto e la sua voce".

Chi era Chris Gauthier

Nato in Inghilterra, ma residente da tempo a Vancouver, Chris Gauthier ha preso parte a numerosi film e serie TV. Apparso per la prima volta sul piccolo schermo nel 2004 nella miniserie La Leggenda di Earthsea, ha raggiunto la fama con i ruoli del giocattolaio in Smallville, dello chef Vincent in Eureka e di Mr. Smee in C'era una Volta). Sposato e padre di due figli, i suoi ultimi lavori risalgono al 2015: Go with Me - Sul sentiero della vendetta per il cinema e Adam & Adam per la TV.