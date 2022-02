Smallville, la serie animata: gli ultimi aggiornamenti di Tom Welling

L'interprete televisivo del giovane Clark Kent ha rivelato alcuni dettagli del progetto del sequel animato a cui sta lavorando da diverso tempo insieme a Michael Rosenbaum

L'annuncio di un sequel animato di Smallville, progetto che vedeva coinvolti sia Tom Welling che Michael Rosenbaum - rispettivamente interpreti di Clark Kent e Lex Luthor nell'indimenticabile show dei primi anni del Duemila - aveva monopolizzato l'attenzione dei fan a partire dalla scorsa estate, quando la notizia era trapelata online. Dopo mesi di silenzio, Welling è tornato sul progetto per condividere di persona alcuni dettagli. L'attore e produttore, ospite della convention Fan Expo di Vancouver, ha rivelato delle informazioni davvero interessanti per farsi un'idea di come sarà lo show.



Lo show sarà un sequel della serie del 2001 approfondimento Ieri e oggi: com’è cambiato Tom Welling Ormai è ufficiale: ci sarà una nuova vita per l'universo di Smallville, città del Kansas nonché sfondo delle avventure del giovane Clark Kent andate in onda dal 2001 al 2011, dieci stagioni composte da oltre duecento episodi. Il nuovo prodotto seriale, secondo le intenzioni degli ideatori, Welling e Rosenbaum, affiancati da Al Gough e Miles Illar, sceneggiatori originali di Smallville, sarà un sequel realizzato in animazione. La storia ripartirà dal punto in cui era finito lo show in onda su The WB (oggi, l'emittente The CW), sfruttando l'espediente narrativo del multiverso che offrirà alla storia prospettive divertenti e tutte da scoprire. Su questo aspetto Welling non è stato chiarissimo, anche perché ha ammesso che non ci sono ancora punti fermi in questo senso e il lavoro è assolutamente in progress. I due attori ed ex compagni di set sono in attesa della fine degli impegni pregressi dei due sceneggiatori coinvolti e solo quando questi saranno pienamente concentrati sul nuovo progetto si chiariranno ulteriori dettagli della serie animata.

Gli attori dello show originale nel cast vocale Il nuovo prodotto per Tom Welling sarà un'opportunità per riunire molti dei protagonisti dello show originale, che saranno coinvolti come doppiatori di quelli che sono stati i loro personaggi. Come già anticipato in una precedente occasione, Welling ha ribadito di voler tornare come voce di Clark Kent. L'attore ha ammesso che sarebbe divertente coinvolgere anche Erica Durance per Lois Lane (il suo personaggio nel vecchio show). In quest'ottica, Welling ha fatto riferimento a una o più storie originali per la nuova serie animata nella quale ci sarebbe spazio per la comparsa di personaggi già noti. Così strutturato, con una interessante commistione tra vecchio e nuovo, il progetto futuro si prospetta davvero imperdibile, soprattutto per i tantissimi fan che hanno amato Smallville che, nonostante l'enorme successo televisivo, non è mai stata oggetto di reboot o spin-off di rilievo, a differenza di molti altri show di culto.