True Detective 5, confermata una nuova stagione della serie tv

HBO ha confermato la quinta stagione di True Detective. Alla guida della serie tv crime ci sarà Issa López, già showrunner della quarta stagione True Detective: Night Country (in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW), finora la più seguita dello show con ben 12.7 milioni di spettatori sulle piattaforme statunitensi. In particolare, il finale di stagione è stato la puntata più vista con 3.2 milioni di spettatori su HBO e Max, e ha registrato così un aumento del 57% rispetto alle visualizzazioni del primo episodio trasmesso nel mese di gennaio. “Dall’ideazione alla distribuzione, Night Country è stata la collaborazione e avventura più bella della mia intera vita creativa” ha dichiarato López. “HBO si è fidata della mia visione fino in fondo, e l’idea di portare in vita una nuova incarnazione di True Detective con tutta la squadra è un sogno che diventa realtà. Non vedo l’ora di rimettermi al lavoro”. Dal momento che finora i protagonisti della serie tv sono cambiati in ogni stagione, Jodie Foster e Kali Reis, che nella quarta hanno rispettivamente interpretato le detective Liz Danvers ed Evangeline Navarro e hanno indagato sulla sparizione di otto uomini che lavoravano in una remota stazione di ricerca in Alaska, non dovrebbero quindi ritornare nel cast della prossima.