X-Men ’97, trailer dell'atteso revival della serie degli anni '90

X-Men ’97 sta per arrivare: per la gioia dei fan di X-Men, il prossimo 20 marzo debutterà su Disney+ l’attesissimo revival della serie degli anni '90 Insuperabili X-Men.



Nonostante siano passate parecchie primavere dal 1997, con cambiamenti mastodontici anche per quanto riguarda le tecniche di animazione, niente sembra essere cambiato per questa serie animata sugli X-Men, che come scelta stilistica propone appunto un trattamento squisitamente vintage, assai apprezzato dai cultori dei fumettti e delle serie da essi tratti.

È appena uscito il trailer ufficiale di questa attesissima serie televisiva animata (che potete guardare in alto, in testa a questo articolo), offrendoci un succulento assaggio di ciò che vedremo in streaming a partire dal 20 marzo. La serie TV approderà su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Si tratta della nuova serie di Marvel Animation, e riprenderà il racconto proprio dal punto esatto in cui si era interrotto negli anni Novanta.



