X-Men, Loki ha portato i mutanti nella Fase 4 Marvel?

Questo è un articolo Spoiler Alert. È necessario aver completato la visione della serie TV “Loki”, visibile su Disney+, (disponibile su Sky Q) , per poter evitare qualsiasi rivelazione indesiderata. Il sesto e ultimo episodio dello show Marvel ha posto le basi per grandi stravolgimenti nel MCU. Il Multiverso è ormai una realtà inevitabile, così come la Guerra scatenata dalle azioni di Sylvie.

Ma chi controlla la TVA? Chi ha tirato i fili fin dall'inizio? Nell'ultimo episodio si fa riferimento a lui unicamente come "Colui che rimane". È implicito, però, che si tratti di una versione di Kang il Conquistatore. Questi mette in guardia i due Loki che lo hanno raggiunto. Due sono le scelte: prendere il suo posto o ucciderlo e scatenare l'inferno che sarà condotto da altre versioni di sé. Sylvie ha sete di vendetta e, dopo essersi liberata di Loki, uccide Kang e vede le infinite diramazioni della linea temporale diramarsi sempre più. Un mondo fuori controllo, dove tutto è possibile, e soprattutto canonico, volendola guardare dal punto di vista degli spettatori. In che modo, però, tutto questo potrebbe collegarsi con X-Men e Fantastici 4?

Arrivano gli X-Men Tom Hiddleston tornerà nella seconda stagione di "Loki". L'attore ha spiegato che, potendo, interpreterebbe questo personaggio a vita. Lo show è un grande preambolo, che nella fase finale rinvia qualsiasi discorso al futuro. Qualcosa che ha infastidito i fan che, come al solito, avranno di che sorridere quando ogni tassello del puzzle sarà al proprio posto, proprio come con la conclusione dello scorso ciclo narrativo. L'arrivo di Kang è avvenuto un po' in anticipo rispetto a quanto previsto. Questi sarà infatti il villain di "Ant-Man and the Wasp: Quantumania". La sua storia è però legata a doppio filo sia agli X-Men che ai Fantastici 4, stando ai fumetti. Tutto ciò lascia pensare a un possibile arrivo dei mutanti nel MCU. In particolare ogni dettaglio pare spingere in direzione di un celebre ciclo fumettistico: "Secret Wars". Le infinite nuove linee temporali non paiono lasciare alternativa. Un progetto ambizioso, che potrebbe per ora limitare i mutanti in una dimensione parallela a quella vista fino a oggi al cinema.