Il cast della serie televisiva Mare fuori sarà ospite sul palco dell’Ariston nella seconda serata di Sanremo 2024 (LO SPECIALE - LA DIRETTA), la serata di domani, mercoledì 7 febbraio.



Gli attori della popolare serie televisiva italiana della Rai saranno accolti sul palco dell'Ariston domani sera. La serie, che è tornata nei giorni che precedono l'inizio del Festival con la quarta attesissima stagione, troverà di nuovo spazio nell’ambito della gara canora.

Le protagoniste e i protagonisti promuoveranno i nuovi episodi, disponibili dallo scorso 1° febbraio su RaiPlay e successivamente in onda su Rai2.



La notizia è stata ufficializzata da poco, anche se non era un mistero che il cast di Mare fuori fosse destinato a tornare sul palco di Sanremo anche nel 2024, dopo l'ospitata di successo dello scorso anno. Tuttavia non era chiaro in quale giorno ciò sarebbe accaduto.

Adesso invece è ufficiale: domani i volti della serie televisiva ambientata in un carcere minorile napoletano torneranno a tenere a battesimo la manifestazione. Del resto questo è uno dei momenti più attesi della 74ma edizione della kermesse, soprattutto da parte del pubblico più giovane, quello che solitamente è più appassionato delle serie televisive in generale e di questa serie in particolare.