How I Met Your Mother, si è sposato l'attore che interpreta Ted Mosby

Una favola romantica e un “Sì, lo voglio” pronunciato in uno scenario da film, o meglio, da serie tv. Josh Radnor, l'attore conosciuto dal grande pubblico per aver interpretato Ted Mosby, uno dei cinque protagonisti del cult How I Met Your Mother, ha sposato Jordana Jacobs, di cui si è innamorato due anni fa.

L'attore statunitense ha condiviso gli scatti della sua giornata indimenticabile su Instagram per la sua platea di fan digitali. Nella didascalia a corredo del post non ha mancato di sottolineare la bufera di neve che ha accompagnato il lieto evento.

Le foto del matrimonio innevato su Instagram Alla fine, dopo anni di ricerca, Josh Radnor ha trovato la donna con cui passare il resto della sua vita, al pari del personaggio a cui ha prestato il volto per nove stagioni in tv.

L'amatissimo Ted Mosby di How I Met Your Mother non ha trattenuto la gioia per il suo matrimonio che si è svolto lo scorso 6 gennaio al Cedar Lakes Estate, una suggestiva location per eventi nel cuore della Hudson Valley.

L'attore, che nelle foto su Instagram posa stretto alla sua sposa, entrambi in abiti nuziali, ha raccontato le emozioni del suo wedding day sotto la neve. In tutti gli scatti, i due sposi sorridenti posano immersi nella neve, sotto una pioggia di fiocchi candidi che ha reso ogni foto davvero speciale.

"È stato un fine settimana pieno di beatitudine nevosa e travolgente", ha scritto Radnor che nel suo post ha speso parole di ringraziamento per gli ospiti che si sono spostati settanta miglia fuori Manhattan per prendere parte alla cerimonia. Tra i ringraziamenti, non poteva mancare una dolce frase dell'attore per la donna che ha sposato e che - ha scritto - ha la fortuna di poter chiamare moglie.

La storia d'amore con Jordana Jacobs

Josh Radnor è al settimo cielo per la sua nuova vita da marito e, negli scatti del suo matrimonio dall'atmosfera incantata, non manca di mettere in risalto la bellezza della donna che ha scelto come sua compagna, che ha indossato un abito bianco con uno scialle, adatto alle rigide temperature di questa stagione.

Il post a tema nuziale è stato preso d'assalto dai fan dell'attore, praticamente tutti accaniti spettatori della sitcom statunitense, che, nei loro messaggi d'auguri alla neo-coppia non hanno perso l'occasione per fare riferimenti ai momenti chiave dello show targato CBS che è andato in onda per ben 208 episodi (diffusi in Italia tra il 2008 e il 2014).

I fan si sono radunati sotto a un commento nel quale si chiede all'attore di raccontare loro la storia dell'incontro con la donna che gli ha rubato il cuore, una richiesta nella quale riecheggia il tema principale della popolare serie tv.

Nella realtà, la storia tra Radnor e Jacobs è iniziata nel mese di febbraio nel 2022 quando l'attore ha incontrato la donna, che lavora come psicologa, a Brooklyn, a un ritiro di meditazione.

Radnor, che ha confessato di aver capito all'istante di aver trovato finalmente l'amore, ha iniziato a scriversi con Jacobs per un po', avviando una relazione che si è tradotta in una convivenza nel giro di una stagione. A novembre 2023, a margine di uno spettacolo teatrale a New York, Radnor ha ufficializzato la sua unione annunciando sul palco che presto si sarebbe sposato. A distanza di meno di due anni dal primo incontro, le foto della coppia con gli anelli al dito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Josh Radnor (@joshradnor)