Morto a 58 anni David Gail, attore di Beverly Hills 90210

Katie Colmenares, sorella di David Gail, ha annunciato la morte dell'attore con un post su Instagram. Gail, che aveva 58 anni, era noto soprattutto per i suoi ruoli in Beverly Hills 90210 e Port Charles.

La notizia della morte

"Non c'è stato neppure un giorno nella mia vita in cui non eri al mio fianco. Eri il mio migliore amico, sempre pronto ad affrontare qualsiasi cosa e chiunque. Niente sarà più lo stesso, ma ti terrò stretto ogni giorno nel mio cuore. Eri un essere umano splendido, amorevole e incredibile: mi manchi ogni secondo di ogni giorno". Queste le parole che Katie Colmenares ha usato, per annunciare al mondo la morte dell'amato fratello David.

Classe 1965, Gail fece il suo debutto televisivo in un episodio del 1990 di Genitori in blue jeans (FOTO). Prese parte a Doogie Hoswer, La signora in giallo e Matlock. prima di ottenere un ruolo ricorrente nei panni di Stuart Carson in Beverly Hills 90210. Nella serie, il suo personaggio va ad un appuntamento al buio con Brenda Walsh (Shannen Doherty), e si fidanza con lei. La famiglia e gli amici di Brenda cercano di convincere la donna a non sposarlo, per via dei suoi trascorsi con la droga, ma lei non vuole saperne. Anche se poi, grazie alla psicologia inversa, le nozze le annulla per davvero. Dopo 90210, David Gail ha continuato a recitare: nella soap Savannah dal 1996 al 1997, e poi in Port Charles (spin-off di General Hospital) nel 1999, in sostituzione di Michael Dietz nel ruolo del Dr. Joe Scanlon.