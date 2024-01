La sinossi

La serie è ambientata nel periodo che va dalla guerra civile spagnola ai primi anni ’70. Inizia con lo stilista alle prese con la sua prima collezione haute couture nella capitale francese, nel 1937. Alle spalle, ha grandi successi nei suoi atelier di Madrid e San Sebastián. Ma i suoi modelli - con i quali ha vestito l'élite e l'aristocrazia spagnola - a Parigi non funzionano. Balenciaga, però, non si dà per vinto. “Cristóbal Balenciaga debutta come stilista a Parigi, ma i modelli che fanno tendenza in Spagna non funzionano nel sofisticato impero della moda in cui Chanel, Dior e Givenchy dettano le tendenze. Guidato dalla sua ossessione per il controllo in tutti gli aspetti della vita, Balenciaga definirà il suo stile e finirà per diventare il più grande di tutti”, si legge nella sinossi ufficiale.

Il cast

La serie è ideata da Lourdes Iglesias e diretta dai pluripremiati Aitor Arregi, Jon Garaño e Jose Mari Goenaga (12 volte vincitori del premio Goya). A interpretare lo stilista spagnolo è Alberto San Juan. “Partecipare a questo progetto è un onore. Per il personaggio, la sceneggiatura, i registi e il team in generale. È una sfida per tutti. Come lo è sempre, ma questa volta un po’ di più. È quasi come girare tre film in quattro mesi, in diverse lingue e con un intervallo di alcuni decenni tra l’inizio e la fine”, ha detto nei mesi scorsi l’attore. “Non appena Alberto San Juan ha fatto il provino, abbiamo immediatamente capito che avevamo trovato il nostro Cristóbal Balenciaga”, hanno invece confidato i tre registi. C’è, poi, un cast internazionale che dà vita a personaggi celebri del XX secolo che in qualche modo sono stati fondamentali nella vita di Balenciaga. Troviamo, ad esempio, Belén Cuesta che interpreta Fabiola de Mora y Aragón (la regina per la quale lo stilista disegnò l’abito da sposa); Josean Bengoetxea e Cecilia Solaguren, che vestono i panni dell’uomo d’affari di San Sebastián Nicolás Bizkarrondo e della moglie Virgilia Mendizabal; Adam Quintero è Ramón Esparza, collaboratore storico dello stilista; Thomas Coumans è Wladzio D’Attainville, socio e partner commerciale di Balenciaga; Gemma Whelan è Prudence Glynn, giornalista del Times; Anouk Grinberg è Coco Chanel; Gabrielle Lazure è Carmel Snow, fashion director di Harper’s Bazaar; Patrice Thibaud è Christian Dior; Nine d’Urso è la modella Colette; Anna-Victoire Olivier è l’attrice Audrey Hepburn.