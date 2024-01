Alec Musser, morto a 50 anni l'attore di La valle dei pini

Paige Press, la fidanzata, ha confermato il decesso. Al momento, non sono state rese note le cause

Chi era Alec Musser

In un'altra immagine, Paige Press ha scritto: "Oggi è il giorno peggiore della mia vita. Eravamo così felici". La donna si è poi rivolta direttamente a Musser in un altro post, scrivendo: "Sei stato il miglior fidanzato che potessi mai chiedere".

L'attore è morto venerdì nella sua casa di Del Mar, in California. A dar per prima la notizia della morte è stata TMZ, che non ha però diffuso dettagli in merito alla causa.

I due progetti più famosi

Nato l'11 aprile 1973, Alec Mussr ha recitato ne La valle dei pini dopo aver vinto il reality I Wanna Be a Soap Star. Ha fatto il suo debutto nel 2005, vestendo i panni di Del Henry. Per due stagioni, ha interpretato il figlio illegittimo di Seabone Hunkle (Steve Kanaly), prima di abbandonare lo show nel 2007. Inoltre, viene ricordato per un piccolo ruolo nella commedia Un weekend da bamboccioni. Il suo personaggio, senza nome, in una scena attira l'attenzione di un gruppo di mogli (interpretate da Salma Hayek, Maria Bello, Maya Rudolph e Joyce Van Patten), salvo poi scioccarle per via di un tono di voce eccessivamente acuto. Adam Sandler, che ha co-sceneggiato il film, è stato tra coloro che hanno reso omaggio a Musser, condividendo un post su Instagram e definendolo "una persona davvero innamorata". "Ho adorato questo ragazzo", ha scritto. “Non posso credere che se ne sia andato. Un brav'uomo così meraviglioso, divertente".