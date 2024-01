The Last of Us 2, Young Mazino è Jesse nella 2° stagione della serie

In contemporanea assoluta con gli Stati Uniti, dal 16 gennaio arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW l’attesissima serie TV tratta dall’omonimo videogioco sviluppato da Naughty Dog per PlayStation. La new entry, oltre alla già annunciata Kaitlyn Dever nei panni di Ebby, è Young Mazino, che nel secondo capitolo dello show si calerà nei panni di Jesse

In contemporanea assoluta con gli Stati Uniti, dal 16 gennaio arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW The Last of Us 2, l’attesissima seconda stagione della serie TV tratta dall’omonimo videogioco sviluppato da Naughty Dog per PlayStation.

La new entry, oltre alla già annunciata Kaitlyn Dever nel panni di Ebby, è Young Mazino, che nel secondo capitolo dello show si calerà nei panni di Jesse.

La serie è scritta dal creatore di un altro show televisivo di assoluta eccellenza, ossia Chernobyl: è infatti Craig Mazin che ha ideato e scritto l’adattamento televisivo del videogame di successo, assieme allo stesso creatore del videogioco, Neil Druckmann.

Con un episodio a settimana, la serie verrà trasmessa su Sky Atlantic e su NOW tutti i lunedì, in contemporanea assoluta con la messa in onda di HBO, alle 3 del mattino e poi alle 21.15. Dal 23 gennaio andrà in onda in italiano. Gli episodi saranno disponibili on demand.