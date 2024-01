Echo: trama, cast e dettagli della prima serie Marvel Spotlight

Dopo la sua prima apparizione nella serie originale Disney+ "Hawkeye" nel 2021, il superumano Echo è diventato un personaggio molto amato dai fan. Al punto che Marvel Studios gli ha dato la sua miniserie personale, che esce oggi in Italia, mercoledì 10 gennaio, data in cui tutti e cinque gli episodi verranno rilasciati contemporaneamente su Disney+. È la prima serie Marvel con episodi pubblicati in una volta sola. Ed è la prima vietata ai minori...

Dopo la sua prima apparizione nella serie originale Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) Hawkeye nel 2021, il superumano Echo è diventato un personaggio molto amato dai fan. Al punto che i Marvel Studios gli hanno voluto dare la sua miniserie personale, che esce oggi in Italia (mercoledì 10 gennaio, mentre negli USA è uscita ieri), data in cui tutti e cinque gli episodi di Echo verranno rilasciati contemporaneamente su Disney+.

È la prima serie Marvel con episodi pubblicati tutti in una volta, ed è la prima vietata ai minori. Questa nuova produzione Marvel pensata per la piattaforma Disney+ è infatti vietata ai minori di 17 anni secondo i diversi livelli di divieti che hanno negli USA (Rated-R). È un’assoluta novità per un'opera originale di Marvel Studios. Questa è anche la prima pubblicazione sotto l'etichetta Marvel Spotlight, che presenta titoli che raccontano storie al di fuori della "più ampia continuità MCU.

Marvel Spotlight è la label con cui la casa di produzione intende indicare produzioni incentrate su singoli personaggi e che non necessariamente risultano collegate al resto dell'universo Marvel.