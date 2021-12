Hawkeye, Vincent D'Onofrio parla del cliffhanger di Kingpin

L’attore ha confermato d’aver interpretato il personaggio come se fosse lo stesso visto nella serie Netflix Daredevil, insieme con Charlie Cox Condividi

L’arrivo di Kingpin in Hawkeye è stata la grande rivelazione della serie su Clint Barton e Kate Bishop, disponibile su Disney+, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Svariati gli eventi dell’episodio finale dello show. Da qui in poi occorre sottolineare: Spoiler Alert.

Vincent D'Onofrio è tornato a interpretare Wilson Fisk, ovvero Kingpin. Il blip ha trasformato le cose in città, che non sembra più essere il suo terreno di caccia. Non come prima. È però intenzionato a ricordare a tutti quanto potente e pericoloso sia. La versione di lui che viene mostrata nella serie è quella dello show Netflix Daredevil. Non mancano però alcune differenze. Basti pensare ai suoi legami con Echo e la Tracksuit Mafia. Impossibile non sottolineare, però, la sua forza aumentata. Riesce infatti a strappare via la portiera di un'auto. Al termine dell'episodio vediamo un confronto tra lui ed Echo. Si sente un colpo di pistola ma nulla viene mostrato in camera. Cosa ne è stato di Kingpin?