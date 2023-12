Supersex, la serie su Rocco Siffredi arriva il 6 marzo

PRODUTTORI, AUTORI E REGIA

Divisa in 7 episodi, Supersex è creata e scritta da Francesca Manieri, prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, una società del gruppo Fremantle, e da Matteo Rovere per Groenlandia, società del gruppo Banijay. Matteo Rovere è impegnato anche alla regia con Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni.