Alessandro Borghi racconta la sua esperienza sul set

Sul set di Supersex, Alessandro Borghi ha girato oltre 50 scene "spinte" in 100 giorni scarsi di riprese. A raccontarlo è stato lui stesso, nel corso di una puntata del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli. Il suo segreto? Il dialogo, lo strumento più efficace per distinguere tra realtà e finzione, ma anche per evitare imbarazzi. "Tutto quello che farò non sono io, ma il personaggio, e lo fa a favore del racconto: non sentirti minacciato o infastidito” era solito dire Borghi sul set. Del resto, interpretare Rocco Siffredi è un lavoro complesso, delicato. E lui, che di ruoli ne ha macinati a decine, lo sa. Peraltro, Rocco è stato molto presente. Lo ha guidato, ma gli ha anche indicato d'essere sulla strada giusta con la sua commozione. Due volte ha pianto, l'attore hard. E lo ha fatto proprio per la veridicità di ciò che gli attori hanno portato in scena.