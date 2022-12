Rocco Siffredi premiato nella nativa Ortona, ma la sua città si divide

Il celebre attore e regista pornografico è stato premiato dalla cittadina abruzzese in cui è nato. Motivo del riconoscimento: “Aver dato lustro alla città”. In queste ore sono scoppiate le polemiche, ma il sindaco Leo Castiglione difende la sua scelta: “Questo premio nasce per proiettare la nostra città su un livello internazionale e sicuramente Rocco Tano rappresenta un personaggio conosciuto in una platea che va oltre i confini nazionali”

Motivo del riconoscimento: "Aver dato lustro alla città". In queste ore sono scoppiate le polemiche per via di questo premio assegnato al divo del porno, ma il sindaco Leo Castiglione difende la sua scelta: "Questo premio nasce per proiettare la nostra città su un livello internazionale e sicuramente Rocco Tano rappresenta un personaggio conosciuto in una platea che va oltre i confini nazionali", si legge su un post pubblicato sulla pagina ufficiale di Facebook del Comune di Ortona. "Del resto la vita di Rocco è al centro anche di una produzione televisiva di Netflix e le sue interviste riempiono i palinsesti televisivi e le redazioni di giornali", fa notare Castiglione. Questo riconoscimento si chiama premio '28 Dicembre' ed è il più ambito di Chieti. Forse non a caso arriva quasi in concomitanza all'annuncio di Netflix della serie televisiva intitolata SuperSex, attesa per il 2023 e con protagonista Alessandro Borghi nei panni di Rocco. Lo show della piattaforma di streaming racconterà le origini dell'attore, regista e produttore porno, con sette episodi (le cui riprese sono incominciate lo scorso 27 settembre a Roma). Oltre a Borghi, nel cast sono presenti anche Jasmine Trinca e Adriano Giannini.



Il premio 28 dicembre ogni anno viene assegnato “a un concittadino che ha dato lustro alla città e che ne ha promosso la conoscenza al di fuori dei confini comunali”. Il nome di questo premio trae origine da una data importante per la città di Ortona: il 28 dicembre 1943 è stato il giorno in cui i nazisti hanno abbandonato la cittadina.



Le parole di Rocco Siffredi

approfondimento Supersex, al via le riprese della serie su Rocco Siffredi “È un messaggio molto bello, rivolto ai giovani: fate quello che avete sempre desiderato, fatelo con passione e siate tenaci, senza vergognarvi”, con queste parole Rocco Siffredi commenta la notizia del premio a lui assegnato. “Le polemiche? Senza, che mondo sarebbe…”, aggiunge il divo dei film a luci rosse.

“Ci sarò con tutta la famiglia”, assicura l’attore, onorato per questo riconoscimento. La cerimonia di consegna è prevista per il 28 dicembre, come il nome del premio vuole. “Questo è sicuramente il premio più importante che abbia ricevuto”, ha detto Siffredi. “Ho accettato con convinzione perché credo che i tempi siano ormai maturi, dopo aver lavorato tanto. Le finalità sociali del premio? Non tutti i premiati del passato le incarnavano”, ha aggiunto.

Il 28 dicembre alla premiazione presenzieranno anche sua moglie, Rosa Caracciolo (anche lei attrice pornografica, ormai ex dato che ha abbandonato la carriera per creare una famiglia assieme al marito) e i due figli avuti dalla coppia, Lorenzo e Leonardo.



Le polemiche

approfondimento Arisa e Rocco Siffredi insieme, le foto su Instagram Nonostante il sindaco di Ortona difenda a spada tratta la decisione di premiare l'illustre concittadino, in rete sono esplose le polemiche, tra commenti intrisi di ironia (per via della professione di Siffredi) e parole invece aspramente critiche, riguardanti soprattutto il fatto di aver premiato solamente la notorietà, senza dare lustro al valore artistico.

Sui social network del Comune di Ortona si leggono commenti come il seguente: “È stata fatta una scelta più sullo stile di un comitato feste".



Ilario Cocciola - ortonese, professione avvocato e candidato Sindaco alle scorse elezioni amministrative di Ortona - ha dichiarato: "Il sindaco non ha voluto condividere la scelta con gli altri consiglieri. Questo metodo mortifica anche l’uomo Rocco, utilizzato per un messaggio mediatico che in sostanza suona in maniera falsa e ipocrita. A conti fatti sembrerebbe il rimedio a una evidente mancanza da parte dell’amministrazione oppure una provocazione. Innovativo sarebbe stato premiare lo stesso Rocco attraverso un percorso trasparente e costruttivo”.



Le critiche

approfondimento Tommaso Zorzi e Rocco Siffredi insieme in Sardegna,progetto top secret Molti cittadini di Ortona hanno commentato con parole al vetriolo il post di Facebook condiviso dal proprio Comune, dimostrando che la scelta non è stata gradita all'unanimità, anzi.

“Un esempio per i giovani… impegno, serietà, professionalità… un vero esempio!”, scrive un utente in maniera ironica.

In un altro commento si legge: “Un personaggio che dà lustro alla città. Un esempio da celebrare e valorizzare. Un esempio soprattutto per i bambini. Ottimo lavoro Comune di Ortona!”.

E ancora: “In città non c’era un medico, un infermiere, un insegnante, un volontario da premiare?”.



La replica del Comune di Ortona approfondimento Rocco Siffredi, il figlio Lorenzo debutta nel cinema Dopo le numerose polemiche, il Comune di Ortona ha voluto replicare alle critiche.

“Non è un premio artistico o culturale”, sottolinea l’amministrazione comunale della città. “Si tratta di un premio legato alla città e al legame che il personaggio mantiene con la propria terra di origine”. Alcune persone sono d'accordo con questa spiegazione, perché di Rocco Siffredi si può dire di tutto ma mai si potrebbe dubitare dell'amore che nutre per la sua terra. Parliamo di un ortonese che ha sempre celebrato la sua città natale, parlando con grande orgoglio delle proprie radici.

“Il premio è stato istituito tantissimi anni fa”, continua il Comune. “È rivolto a chi partito da Ortona si è distinto nel proprio ambito lavorativo portando il nome di Ortona oltre i confini cittadini e regionali senza mai perdere il legame con la propria città”. Dunque ormai è deciso: il 28 dicembre 2022, nel corso della 27ª edizione del premio, Rocco Tano-Siffredi riceverà l’Alfiere opera di Valter Polleggioni, simbolo del premio.



Il post su FB del Comune di Ortona approfondimento Il figlio di Rocco Siffredi modello di intimo a Pitti Uomo Tre giorni fa, sulla pagina di Facebook del Comune di Ortona, è stato condiviso il post che annuncia il vincitore del premio.

“La ventisettesima edizione del Premio 28 Dicembre è assegnata a Rocco Antonio Tano in arte Rocco Siffredi. L’edizione numero 27 del riconoscimento che la città di Ortona conferisce ogni anno ad un suo concittadino che ha dato lustro alla città e che ne ha promosso la conoscenza al di fuori dei confini comunali, è assegnato a Rocco Antonio Tano in arte Rocco Siffredi, attore e produttore cinematografico di film per adulti e personaggio televisivo. «Questo premio nasce per proiettare la nostra città su un livello internazionale e sicuramente Rocco Tano rappresenta un personaggio conosciuto in una platea che va oltre i confini nazionali. Del resto la vita di Rocco è al centro anche di una produzione televisiva di Netflix e le sue interviste riempiono i palinsesti televisivi e le redazioni di giornali» dichiara il sindaco Leo Castiglione”.



Dopodiché il Comune di Ortona passa a raccontare la storia del suo illustre concittadino: “Rocco Tano è nato a Ortona il 4 maggio 1964 e dopo un’infanzia passata con i suoi amici nel quartiere popolare della Madonna degli Angeli, all’età di sedici anni inizia a lavorare prima nella marina mercantile e poi negli anni ottanta raggiunge il fratello a Parigi per collaborare nel suo ristorante. Ma ben presto la carriera di Rocco si sposta sulle passerelle di moda e sul set cinematografico. Nel’90 si trasferisce a Los Angeles dove la sua carriera nel mondo del porno raggiunge la massima notorietà con diversi premi AVN Award e a Cannes con l’Hot d’or. Nel corso della sua carriera ha anche collaborato alla realizzazione di alcune pubblicità e partecipato a produzioni e programmi televisivi quali il Festival di Sanremo con Elio e le storie Tese, come concorrente alla decima edizione dell’Isola dei famosi. È sposato con due figli”.