Tommaso Zorzi e Rocco Siffredi insieme in Sardegna, progetto top secret

L'influencer milanese Tommaso Zorzi, vincitore del “Grande Fratello Vip”, e il divo del porno Rocco Siffredi si sono incontrati in Sardegna per questioni professionali.

I due starebbero lavorando a un progetto che per adesso è ancora top secret. Le uniche indiscrezioni che fino ad ora sono arrivate sono quelle che annunciano il progetto stesso, "spoilerato" su Instagram dall'influencer meneghino.



Tommaso Zorzi ha pubblicato sul suo profilo ufficiale del social network una serie di Stories in cui ha rivelato il sodalizio professionale.

Il 25 luglio ha incominciato a postare alcuni tasselli del puzzle, dando indizi e raccontando "a spizzichi e bocconi", come si suol dire, il viaggio intrapreso alla volta di Siffredi.



“Ti starai chiedendo: dove vai vestito così e a fare cosa? Ti do un nome e cognome: Rocco Siffredi. E cosa faremo? Non te lo dirò, lo scoprirai su questo canale”, ha annunciato sul suo canale preferito, ossia Instagram (in cui il Vip è seguitissimo, con uno stuolo di oltre 2 milioni di seguaci).



Poi una Storia in cui, dopo aver appreso che l'aereo sarebbe partito in ritardo, si è rimpinzato di snack vari. E ancora uno scatto di un water che sembrerebbe quello dell'aereo.



Parecchi commenti aspramente critici si sono inanellati sotto quest'ultimo contenuto pubblicato da Zorzi ma non sono mancati i tantissimi messaggi di solidarietà dei fan che lo difendono: “Scandalizzarsi così tanto per il nulla… siete finti puritani” è una delle tante frasi di supporto all'influencer che si leggono. A essere criticata sarebbe stata l'immagine del water (anche se c'è da meravigliarsi che qualcuno si scandalizzi nel 2021 per l'immagine di un sanitario, dopo i vari Duchamp e Manzoni - Piero s'intende, non Alessandro!).

“Qua diluvia e spero anche ad Oristano cosicché possano placarsi gli incendi”, ha poi scritto Tommaso Zorzi in uno dei numerosi messaggi di solidarietà nei confronti della Sardegna. E si è anche espresso circa la necessità di fare giustizia. “Se fosse effettivamente un incendio doloso io mi auguro che i responsabili, una volta identificati, scontino il massimo della pena prevista. Sono dei criminali, degli assassini. E il periodo storico che stiamo vivendo dovrebbe essere un’aggravante alla pena", queste le parole che indicano la presa di posizione di Zorzi.