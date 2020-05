Rocco Siffredi, il figlio Lorenzo debutta nel cinema

È decisamente un figlio d’arte, Lorenzo Tano. Il figlio del celebre Rocco è al suo debutto su di un set cinematografico, e le parole orgogliose di Siffredi dicono tutto.

Del resto, ormai da un anno Lorenzo aiuta il papà sul set: 24enne laureato in Economia, il ragazzo non ha mai nascosto il suo interesse per il mondo che ha fatto di Rocco una celebrità planetaria. «Mio figlio è fiero di me e mi dà una mano sul set. Ha iniziato ad aiutarmi dietro le quinte. Lui però ama solo donne con donne. Da sette anni è fidanzato. Lui le ragazze sul set non le vede neanche, è estremamente fedele» raccontava Rocco lo scorso ottobre.

Il debutto di Lorenzo Tano

Era solo questione di tempo: che Lorenzo Tano (o Lorenzo Siffredi, come i più lo conoscono) avrebbe presto debuttato nel mondo hard, la famiglia e gli addetti ai lavori lo sapevano già da un po’.

Nessun ruolo come attore, però: Lorenzo è il co-regista di “Pure Neon”, tre ore di film (con protagoniste sole donne) di cui ha curato in prima persona soggetto e sceneggiatura. Remake del film “Neon Demon” di Nicolas Winding Refn, “Pure Neon” non prevede alcun ruolo maschile. «È iniziato tutto un paio d’anni fa, quando Lorenzo mi ha detto: “Papà usi delle videocamere tremende, non sai fare un film. Sei il numero uno sul sesso, d’accordo, ma usi materiali davvero pessimi”».

A invitare il figlio sul set, è stato poi lo stesso Rocco. «Lorenzo ha studiato Economia ma ha una grande passione per la tecnologia. Però è un ragazzo introverso, timido: lui fa le cose ma non si espone, non voleva la firma nella regia del film. “Mi hai fatto spendere 50.000 euro di materiali nuovi, adesso devi fare qualcosa” gli ho detto. Lui mi ha risposto: “A me non piacciono le attrici che scegli”. Alla fine ha deciso di accettare, ma ad una condizione: voleva vedere solo donne nel suo film».