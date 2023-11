Finzione e realtà si abbracciano nella nuova miniserie Il metodo Fenoglio – L'estate fredda, al via su Rai 1 lunedì 27 novembre. Tratta dalla trilogia Il Maresciallo Fenoglio di Enrico Carofiglio per Einaudi, vede Alessio Boni nei panni del protagonista (il maresciallo, per l'appunto).

Il Metodo Fenoglio - L'estate fredda, la trama

Il Metodo Fenoglio - L'estate fredda non è tratto da una storia vera. Tuttavia, ci sono riferimenti a fatti reali all'interno della narrazione. La trama, ambientata nella Bari del 1991, ruota attorno al maresciallo Fenoglio, membro del Nucleo Operativo dei Carabinieri. Dotato di un intuito raro, e mosso da un profondo senso della verità, Fenoglio sa calarsi nei panni degli altri (criminali compresi). Un capacità che, dai vertici, non è particolarmente apprezzata. Quando lo storico Teatro Petruzzelli viene dato alle fiamme, e gli agguati e le uccisioni sconvolgono la città, Fenoglio entra in crisi. Non riesce a capire da dove nasca quella violenza, ora così pressante. Poi, l'intuizione: se qualcuno ha osato sequestrare il figlio del superboss Nicola Grimaldi, vuol dire che a Bari non c'è più una "semplice" rivalità tra bande. Piuttosto, è nata una vera e propria mafia. I superiori non credono a questa supposizione, ma il maresciallo non intende fermarsi. Scopre che Grimaldi ha pagato il riscatto, senza mai riavere il bambino. E scopre che, dietro a tutto, potrebbe esserci l'ex braccio destro del boss (Vito Lopez). Ma stanno davvero così, le cose? Lopez è l'artefice di tutto, o è un capro espiatorio? Mentre Fenoglio si tormenta, Cosa Nostra attacca lo Stato. E uccide Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, scioccando l'Italia.