Batman, la serie animata da oggi disponibile su Netflix. Cosa sapere

La produzione datata 1992 è ora approdata sulla piattaforma di streaming visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su Now Smart Stick. Gli 85 episodi, in italiano, (ri)portano in scena l'Uomo Pipistrello nella sua versione più amata

Negli anni Novanta, i bambini (ma anche gli adulti!) aspettavano con ansia le puntate di Batman. Lo facevano sintonizzandosi su Canale 5, senza sapere che quella serie (dal titolo Batman: The Animated Series) avrebbe cambiato per sempre il rapporto tra animazione e supereroi. Ora quella stessa serie è tornata, questa volta in streaming.

Il ritorno di Batman: The Animated Series

I primi 65 episodi di Batman: The Animated Series sono approdati su Netflix nella mattinata di martedì 21 novembre (gli altri 20 non hanno ancora una data d'uscita). Premiata con quattro Emmy, la serie segnò una svolta epocale. Mary Ellen Thomas, vice presidente di Warner Bros. Home Entertainment, Family & Animation Marketing, si è detta orgogliosa di aver portato in streaming il titolo, così da permettere alle nuove generazioni di conoscerlo e di goderne. Non solo: gli episodi sono stati rimasterizzati in alta definizione, per la prima volta nel nostro Paese. Perché nel mondo dell'animazione la serie fu rivoluzionaria? Perché le sue atmosfere noir e hard boiled, la sua narrazione e i suoi contenuti visivi, trattavano il pubblico (prevalentemente under 15) come fosse adulto. Mescolando sapientemente fantasy e triller, action, fantascienza e romanzo di formazione, Batman: The Animated Series portò Batman in scena con tutte le sue sfaccettature. Come mai prima. Lo fece raccontando le sue gesta contro i criminali, ma anche la sua vita da imprenditore, soppiantando l'immagine da playboy superficiale che Bruce Wayne aveva. Grazie ai suoi creatori, Bruce Timm ed Eric Radomski, l'uomo pipistrello fu così trasformato in una figura complessa e affascinante. Con e senza maschera.