Ted, ritorna l’orsetto parlante nel teaser trailer della serie TV

Seth MacFarlane torna a Boston come orso dalla lingua sguaiata nella serie prequel che uscirà su Peacock. Nel primo video che anticipa ciò che vedremo nell’attesissimo show c’è il mitico orso di peluche che si aggira per Framingham. Questa serie arriva oltre un decennio dopo il successo al cinema per l’originale “Ted”. E ora Seth MacFarlane, creatore della serie animata “I Griffin”, riporta in auge l’irresistibile orsacchiotto sguaiato

Seth MacFarlane torna a Boston come orso dalla lingua sguaiata in Ted, la serie prequel che uscirà su Peacock a partire dall'11 gennaio 2024. Nel primo video che anticipa ciò che vedremo nell’attesissimo show c’è il mitico orso di peluche che si aggira per Framingham.

Questa serie arriva oltre un decennio dopo il successo al cinema per l’originale Ted. E ora Seth MacFarlane, creatore della serie animata I Griffin, riporta in auge l’irresistibile orsacchiotto sguaiato.

La serie Ted si svolge nel 1993, con Ted (MacFarlane) che vive a Framingham con John Bennett, di 16 anni (interpretato da Max Burkholder), personaggio che era interpretato da Mark Wahlberg nei primi due capitoli della serie cinematografica, Ted e Ted 2.

In un flashback con cui incominciava il film del 2012, il desiderio di John quando avvista una stella cadente porterà in vita l’orsacchiotto di peluche Ted, tramutandolo in una vera e propria celebrità da un giorno all’altro.

Invece quando incomincia questa serie prequel, i proverbiali 15 minuti di fama (per dirla à la Andy Warhol) di Ted sono passati. L’orso è tornato a vivere la sua vita tediosa, normale e suburbana con John, i genitori di John (interpretati da Scott Grimes e Alanna Ubach) e la cugina di John (Giorgia Whigham).

Secondo una sinossi ufficiale dello show, Ted continuerebbe a esercitare "una cattiva influenza" su John, ma al contempo si rivela anche "un amico leale disposto sempre a rischiare per l'amicizia".

Potete guardare il teaser trailer della serie televisiva Ted nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo, e anche nella clip in fondo.