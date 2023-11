Tenebre e Ossa, non ci sarà una stagione tre

Leigh Bardugo, i cui libri hanno fornito il materiale originale per lo show, ha parlato della cancellazione in un post su Instagram

C'è grande disappunto, tra i fan di Tenebre e Ossa, per l'inaspettata cancellazione dello show. Nonostante i diversi spin-off in programma, il Grishaverse non tornerà per una terza stagione.

La cancellazione di Tenebre e Ossa

Dopo due stagione, la serie fantasy Tenebre e Ossa non tornerà. La cancellazione arriva in un momento in cui, molti studi cinematografici e molti servizi di streaming, stanno rivedendo le loro programmazioni. Il motivo? La risoluzione degli scioperi che, per interi mesi, hanno tenuta bloccata tutta Hollywood (secondo Deadline, Netflix starebbe pensando di cancellare anche Glamorous, Agent Elvis, Farzar e Captain Fall).

Leigh Bardugo, i cui libri Young Adult hanno fornito il materiale originale per Tenebre e Ossa, ha commentato su Instagram la decisione di Netflix.

"Amici, avrete sentito che non ci sarà alcuna terza stagione di Tenebre e Ossa e nessuno spin-off incentrato su Sei di Corvi", ha scritto. "La notizia mi ha colpito duramente. Ho il cuore spezzato e sono profondamente deluso, ma sto anche cercando di mantenere la mia sincera gratitudine. La maggior parte degli autori non riesce mai a vedere il suo lavoro adattato. Molti di quelli che lo fanno finiscono per rimpiangere l'esperienza. Io sono uno dei pochi fortunati che possono guardare a un adattamento con orgoglio e gioia immensa".

Bardugo ha continuato ringraziando gli autori, la troupe, il cast e i fan dello show.