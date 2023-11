Unwanted - Ostaggi del mare, oggi gli episodi 3 e 4. Le anticipazioni

Due mondi da sempre tenuti a distanza si troveranno a collidere, e a ripensare i concetti di giusto e sbagliato. Tunisi rifiuta lo sbarco dei migranti e Edith decide di contattare una NGO alle spalle di Arrigo. Tareq inizia a sospettare che lui e gli altri rifugiati verranno riportati in Libia ed escogita un piano con conseguenze estreme. Venerdì 10 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now

La sofferenza, il dolore e la speranza in un futuro sempre troppo lontano, e poi, improvvisamente, la meraviglia e lo stupore di trovarsi su un’enorme e maestosa nave da crociera, che racchiude magicamente un mondo solo immaginato. Continua fra inaspettati incontri, dilemmi e scontri il viaggio della Orizzonte, la nave capitanata da Marco Bocci (Romanzo Criminale) nella nuova serie Sky Original Unwanted - Ostaggi del mare. Da domani disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, i due nuovi episodi (terzo e quarto).

LA TRAMA La Orizzonte attracca a Tunisi dove, mentre i croceristi visitano la città, i migranti dovrebbero essere sbarcati. Ma il rifiuto delle autorità locali cambia le carte in tavola. Edith (Jessica Schwarz) decide di contattare, senza il permesso del capitano, una NGO per cercare una soluzione e trarre in salvo i rifugiati che altrimenti rischiano di essere riconsegnati ai libici. Quando Arrigo (Marco Bocci) scopre la mossa della sua seconda, e decide di metterla agli arresti per insubordinazione, Edith prenderà una decisione estrema con conseguenze drastiche. Nel frattempo i migranti incontrano alcuni passeggeri della nave con cui creano rapporti speciali spinti dalla curiosità, dalla solidarietà e dalla voglia di conoscere mondi apparentemente così distanti. vedi anche Unwanted, Marco Bocci è il capitano Arrigo nella serie tv Sky Original

UNA SERIE IN OTTO EPISODI Unwanted - Ostaggi del mare è una serie in otto episodi prodotta da Sky Studios insieme a Pantaleon Films e Indiana Production, liberamente tratta da “Bilal” (edito da La nave di Teseo), il libro inchiesta del giornalista sotto copertura Fabrizio Gatti sul viaggio da lui intrapreso lungo le rotte del Sahara, popolate non solo dai migranti che si spostano dall’Africa per raggiungere l’Europa ma anche da quanti fanno affari lucrando sulla loro disperazione. Alla regia di tutti gli episodi Oliver Hirschbiegel, premiato regista tedesco divenuto celebre in tutto il mondo grazie a titoli come La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler, Diana e il film vincitore del Sundance Film Festival nel 2009 L’ombra della vendetta - Five Minutes of Heaven.

IL CAST Girata in inglese, italiano, tedesco, francese e diversi dialetti africani, la serie è interpretata da un numerosissimo cast multiculturale capitanato da Marco Bocci e Jessica Schwarz, e che comprende Dada Bozela, Hassan Najib, Jonathan Berlin, Jason Derek Prempeh, Cecilia Dazzi, Francesco Acquaroli, Barbara Auer, Sylvester Groth, Marco Palvetti, Denise Capezza, Nuala Peberdy, Samuel Kalambay, Amadou Mbow, Edward Apeagyei, Reshny Massaka, Onyinye Odokoro, Massimo De Lorenzo, Scot Williams. approfondimento Unwanted, la serie tv Sky ispirata a Bilal, cosa c'è da sapere

TEAM CREATIVO E PRODUZIONE Creata da Stefano Bises (Esterno notte, The New Pope, Il Re, Speravo de morì prima), Unwanted - Ostaggi del mare è scritta da Stefano Bises con la collaborazione di Alessandro Valenti, Bernardo Pellegrini e Michela Straniero. La serie è prodotta per Pantaleon da Dan Maag, Marco Beckmann, Patrick Zorer, Stephanie Schettler-Koehler e dal produttore Sascha Rosemann che per primo ha avuto l’idea di adattare il libro di Fabrizio Gatti; per Indiana è prodotta da Fabrizio Donvito, Benedetto Habib, Daniel Campos Pavoncelli e Marco Cohen. Produttori esecutivi per Sky Studios sono Nils Hartmann, Sonia Rovai ed Erica Negri. NBCUniversal Global Distribution è il distributore internazionale della serie per conto di Sky Studios.

SINOSSI EPISODIO 3 Tareq viene trovato e rinchiuso in una cella: racconta di essere scappato per paura di tornare in Libia. La nave attracca a Tunisi ma c’è un problema: le autorità locali non accettano lo sbarco dei migranti, devono essere consegnati ai libici. Mentre i crocieristi visitano la città, ai naufraghi è concesso di girare liberamente per la nave. Un crocierista, Franco, è incuriosito da una delle migranti, Sophia, e cerca di conoscerla meglio. Edith contatta una NGO alle spalle di Arrigo.

SINOSSI EPISODIO 4 Messa agli arresti per insubordinazione Edith contatta la stampa e diffonde la notizia che i migranti a bordo verranno consegnati ai Libici. Uno di loro, Ibrahim, scopre la vera identità di Tareq: era un torturatore in Libia. Ibrahim lo attacca, ma Tareq lo uccide per poi fingere che si tratti di suicidio. Alla notizia di questa morte, Arrigo decide di appoggiare Edith e contattare una NGO, ma è troppo tardi: tre migranti capitanati da Tareq occupano la sala comandi e ordinano il dirottamento della nave.