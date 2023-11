Unwanted - Ostaggi del mare, cast della serie Sky stasera in tv. FOTO

Da Marco Bocci nella parte del capitano Arrigo agli ospiti della nave come Francesco Acquaroli e Cecilia Dazzi nei panni di Franco e Silvia, Marco Palvetti e Denise Capezza nei ruoli di Nicola e Diletta fino a Reshny Massaka alias Marem e Onyinye Odokoro che interpreta Sophia, ecco i membri del cast della serie televisiva Sky Original che da novembre arriva su Sky e NOW per raccontare di una nave piena di turisti occidentali che trae in salvo un gruppo di migranti