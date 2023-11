La signora in giallo, è morto il creatore del telefilm Peter Fischer

Peter Fischer, scrittore e produttore televisivo celebre per aver dato vita a uno dei personaggi più iconici del piccolo schermo, Jessica Fletcher, ovvero, La signora in giallo , è morto in California nei giorni scorsi, più precisamente il 30 ottobre, all'età di ottantotto anni . La notizia è stata diramata da suo nipote Jake McElrath che ha contattato l'Hollywood Reporter. Fischer ha lavorato per tutta la vita come scrittore di crime fiction e dopo la sua fuoriuscita da Hollywood si è dedicato ai romanzi di genere.

Scrisse serie e film con Jessica Fletcher

Una parte del successo de La signora in giallo, una signora di mezza età in grado, da dilettante, di risolvere misteri e casi di omicidio in un piccolo borgo del Maine, è dovuta senz'altro a Peter Fischer che, negli anni Ottanta, fu contattato da Richard Levinson e William Link, con cui aveva lavorato alla serie Ellery Queen, per cambiare le caratteristiche del personaggio centrale dello show che sarebbe stato trasmesso dalla CBS fino al 1996 (per proseguire fino ai primi del Duemila con vari film per la tv).

Fu Fischer a decidere di trasformare il protagonista di Ellery Queen, scrittore di gialli e investigatore dilettante, in una donna, una versione statunitense della Miss Marple di Agatha Christie. Per lo show Fischer ha firmato, in totale, oltre quaranta episodi occupandosi anche della scrittura del film televisivo South by Southwest (uscito in Italia nel 1999 col titolo Vagone letto con omicidio). Suo anche lo script dell'episodio pilota, L’omicidio di Sherlock Holmes, trasmesso il 30 settembre 1984. Sebbene nella ultra trentennale carriera di Fischer si contino molti altri titoli famosi e apprezzati dal pubblico, è La signora in giallo ad avergli dato le maggiori soddisfazioni, tra cui tre nomination agli Emmy Awards tra il 1985 e il 1987. La sua partecipazione allo show durò sette anni. A un certo punto, lo scrittore sentì di non avere più idee per il personaggio e per onestà nei confronti della propria professione e del pubblico decise di lasciare la produzione.