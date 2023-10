Un'estate, l'episodio 3 e 4 esclusiva su Sky e in streaming su Now

Da oggi , venerdì 13 ottobre, le nuove puntate del thriller transgenerazionale prodotto da Sky Studios e Fabula Pictures, con Lino Guanciale e FIlippo Scotti. Disponibile su Spotify la playlist con i brani della serie

La linea che divide il presente dal passato, i nostri giorni da quell’estate degli anni ‘90, si fa sempre più sottile, mentre iniziano a riaffiorare ricordi che sembravano ormai persi per sempre nei nuovi episodi (terzo e quarto) di UN’ESTATE FA (LO SPECIALE - TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE), la nuova serie Sky Original prodotta da Sky Studios e da Fabula Pictures. Da oggi disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, i due nuovi episodi andranno questa sera su Sky Atlantic.

La trama Elio (Lino Guanciale) non si dà pace e cerca in tutti i modi di tornare con la memoria al Camping l’Onda, per capire cosa davvero successe quella notte. Inizia così ad indagare sulla videocassetta, chiedendo ai vecchi amici di ricordare se Arianna (Antonia Fotaras) avesse una relazione con un altro uomo. L’ispettore Zancan (Paolo Pierobon) non desiste dal suo intento di trovare il colpevole della morte della ragazza, e arriva a scoprire qualcosa di inaspettato. Intanto negli anni ‘90 Elio (Filippo Scotti) inizia a chiedersi se conoscendo il futuro non sia possibile cambiare il passato… approfondimento Un'estate fa, la recensione dell'episodio 1 della serie

La playlist delle canzoni della serie Disponibile su Spotify la playlist curata da Valerio Errico e da Marco De Angelis con la colonna sonora della serie, che accanto alle musiche originali composte da Michele Braga comprende tantissime delle hit degli anni ’80 e ’90: da “Bette Davis Eyes” di Kim Carnes agli a-Ha di “Take on me”, i Depeche Mode di “Enjoy the Silence”, i Tears for Fears di “Shout”. E ancora, tra le altre, “The Power of Love” dei Frankie Goes to Hollywood, “Amore Disperato” di Nada, “Un’estate italiana” di Edoardo Bennato e Gianna Nannini e, ovviamente, “Un’estate fa”. Del celebre brano di Franco Califano che dà il titolo alla serie Sky Original, in Un’Estate Fa trovano spazio sia l’amatissima versione di Mina che una sorprendente cover inedita realizzata apposta per la serie da Francesca Michielin (feat. Altarboy). approfondimento Un’estate fa, la recensione dell’episodio 2 della serie tv