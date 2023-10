Il passato e il presente si rincorrono senza incontrarsi mai in questa seconda puntata della serie (disponibile su Sky Atlantic, on demand e in streaming su Now), Mentre Nada canta Amore disperato, una videocassetta svela un segreto della vita di Arianna

Se nel primo episodio di Un’Estate fa (LO SPECIALE - TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE) si palesava una citazione da San Paolo tratta dalla lettera ai Corinzi (“L’amore non avrà mai fine”) incisa su una principesca fede nuziale, seguita da un brano del Vangelo secondo Luca (“Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. 45 Il velo del tempio si squarciò nel mezzo. 46 Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo spirò”), nella puntata 2 il sacro sfuma nel profano. Eppure, la passione di Elio per Arianna ha il candore irriverente dei primi turbamenti consumati al sole di una estate che sembra non debba finire ma. Ma niente è per sempre. Una regola feroce valida per il passato, come per il presente.

Come Orfeo ed Euridice

Certo la nostalgia è una canaglia (Albano docet) e rivolgere lo sguardo all’indietro rende più dolce ciò che siamo stati, ciò che eravamo. Tuttavia, la memoria trasforma, cambia i ricordi. Le illusioni di un tempo si materializzano come fantasmi. Le indagini, invece, sono catene che ci ancorano alla realtà. La polizia vive di assoluti, più dei Sith di Star Wars e le prove sembrano inchiodare Elio alla sua magnifica ossessione. Forse il protagonista dovrebbe seguire il consiglio di Costanza (una Claudia Pandolfi sempre più efficace) e continuare a guardare soltanto avanti. Solo che per il personaggio (interpretato da Lino Guanciale e Flippo Scotti) è impossibile non voltarsi indietro. Come Orfeo con Euridice. Con il rischio di fare la stessa fine.