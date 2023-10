One Piece, il ruolo di Chopper sarebbe già stato offerto a un'attrice

Stando a quanto riportato da Comicbook, Eiichiro Oda, padre del manga e produttore esecutivo del live action, avrebbe offerto il ruolo del medico Chopper a Kanna Hashimoto che però sembrerebbe aver rifiutato. Al momento la produzione non ha commentato la notizia

One Piece è tra le serie live action più popolari del momento. La produzione Netflix ha conquistato il pubblico ottenendo il via libera per la seconda stagione. Comicbook ha rivelato che Eiichiro Oda, padre del manga, avrebbe offerto il ruolo di Chopper a un’attrice.