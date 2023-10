Un'estate fa, dalla Puglia a Roma le location della serie. FOTO

La serie "Un’estate fa" (in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW) porta gli spettatori in Puglia e a Roma, due location fondamentali per dare vita alla trama della storia. “In Puglia abbiamo scelto di immergerci nella bellezza della costa ionica, con riprese in alcune tra le calette più suggestive di Porto Selvaggio e Gallipoli, per raccontare l'estate del 1990”, raccontano Natalie Foffi e Camilla Solombrino, Location Manager e Location Manager Assistant dello show. Anche Roma è grande protagonista