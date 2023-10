PokéTsume, trailer e cosa sapere sulla serie live action dei Pokémon

The Pokémon Company ha svelato l'arrivo di PokéTsume, serie che racconterà in maniera live action la storia di Madoka Akagi, protagonista che si innamora del mondo Pokémon a seguito di alcune delusioni della propria vita. Il primo episodio verrà pubblicato su TV Tokyo il prossimo 19 ottobre. Per adesso lo show risulta dedicato al mercato giapponese e non ci sono notizie di un eventuale adattamento in inglese. Ecco quello che si sa sul nuovo show nato da una costola del mondo videoludico tra i più amati di sempre



The Pokémon Company ha svelato nelle ultime ore l'arrivo di PokéTsume, una serie televisiva che racconterà in maniera live action la storia di Madoka Akagi, protagonista che si innamorerà del mondo Pokémon a seguito di alcune delusioni della propria vita privata e poiché non riesce a realizzare i suoi sogni. Il primo episodio della serie verrà pubblicato su TV Tokyo il prossimo 19 ottobre ma per adesso attorno al progetto aleggia tanto mistero. Per ora lo show risulta dedicato al mercato giapponese e non ci sono notizie di un eventuale adattamento in lingua inglese. Ecco tutto quello che si può sapere finora sull'attesissimo nuovo show nato da una costola del mondo videoludico tra i più amati di sempre. Madoka Akagi, la ragazza protagonista dello show, si immergerà totalmente nel mondo dei Pokémon quando la madre le regalerà un Nintendo Game Boy Pocket e una copia del primo gioco.

Fondamentale per questa serie televisiva è la storia della ragazza che fa da protagonista: Madoka Akagi si è trasferita da Kanto a Tokyo dopo aver deciso di lasciare il suo lavoro in una fabbrica di pesce e di assumere un incarico presso una piccola agenzia pubblicitaria chiamata ADventure. Appena accende il Game Boy Pocket con Pokémon Rosso, le ritorneranno in mente una serie di ricordi d'infanzia.

Nanase Nishino, l'attrice che interpreta Madoka Akagi, ha dichiarato: "Sono rimasta sorpresa nel ricevere questa offerta solo pochi giorni dopo aver detto a un amico che mi piacerebbe lavorare su qualcosa legato a Pokémon un giorno. Sono molto felice perché faccio parte della generazione che è cresciuta con Pokémon, avendo giocato alla maggior parte della serie, dalla prima all'ultima". Potete guardare il trailer di PokéTsume nel video che è stato condiviso su X dal profilo ufficiale della serie.



Tante le novità legate al mondo dei Pokémon

Questo è un periodo di grandi novità per quanto riguarda l'universo legato ai Pokémon. Ricordiamo infatti che è stata presentata una mostra a tema Pokémon per il Van Gogh Museum di Amsterdam, collaborazione che ha fatto molto parlare di sé. Questa partnership ha riscosso un successo tale da spingere The Pokémon Company a rilasciare scuse pubbliche a causa dell'esaurimento dei prodotti della capsule collection Pokémon Center X Van Gogh Museum, un sold out che ha gettato nella disperazione tantissimi fan del franchise videoludico.



“I Pokémon come Pikachu, Eevee, Snorlax e molti altri sono al Museo Van Gogh fino al 7 gennaio 2024! Unisciti all'Avventura Pokémon e ricevi una speciale carta promo da aggiungere alla tua collezione, ammira dipinti Pokémon ispirati alle famose opere del maestro Van Gogh o lasciati ispirare e disegna Pikachu” si legge sul sito ufficiale del Museo Van Gogh per presentare la mostra Pokémon al Museo Van Gogh. “Dai un'occhiata a Pikachu con un cappello di feltro grigio, Snorlax profondamente addormentato o Sunflora che si affaccia tra i girasoli in dipinti Pokémon ispirati a Van Gogh” prosegue il sito web del museo.

Pokémon, un prodotto culturale diventato leggendario

Pokémon è il nome di un popolare franchise multimediale originaria del Giappone, diventata una delle più iconiche e influenti saghe che dal mondi videoludico invadono tutto il resto della cultura pop. Il media franchise giapponese è di proprietà della The Pokémon Company ed è stato creato nel 1996 da Satoshi Tajiri. Il franchise nasce come coppia di videogiochi sviluppati da Game Freak e pubblicati da Nintendo per la console portatile Game Boy. Ha debuttato con il videogioco "Pokémon Rosso e Verde" (conosciuto come "Pokémon Red and Blue" in inglese) nel 1996 per il Game Boy della Nintendo. Da allora, il mondo di Pokémon si è espanso per includere una vasta gamma di media, tra cui videogiochi, anime, film, giochi di carte collezionabili, giocattoli, libri e gadget vari.

Il cuore della serie sono le creature messe a titolo, ossia i Pokémon. Queste possono essere catturate, addestrate e utilizzate in battaglie. Ogni Pokémon ha abilità uniche e appartiene a un tipo specifico.

Il nome è una parola macedonia originata dalla coppia di parole inglesi Pocket Monsters, «mostri tascabili». Secondo stime della The Pokémon Company aggiornate al 2013 e riportate dalla rivista giapponese Famitsū, il franchise ha generato introiti per 4000 miliardi di yen, di cui 1800 in Giappone e 2200 all'estero. Nel novembre 2017 l'azienda ha dichiarato di aver venduto oltre 300 milioni di videogiochi in tutto il mondo. Di seguito trovate il trailer della serie TV PokéTsume.

