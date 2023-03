Pokémon Detective Pikachu, al via i lavori per il sequel

Stando a quanto riportato in esclusiva da Deadline, Jonathan Krisel potrebbe dirigere il sequel del film campione di incassi Condividi

Deadline ha confermato l'inizio dei lavori del sequel di Pokémon Detective Pikachu annunciando la trattativa in corso per coinvolgere Jonathan Krisel come regista.

Pokémon Detective Pikachu, i dettagli del sequel
Grande notizia per i fan di uno dei franchise più famosi, amati e di successo al mondo. Il magazine ha riportato in esclusiva la notizia dell'avvio della produzione del sequel di Pokémon Detective Pikachu.

Secondo quanto rilanciato, in questo momento sarebbe in corso una trattativa per avere a bordo Jonathan Krisel come regista. La sceneggiatura sarebbe invece stata affidata a Chris Galletta.

Il debutto di Pokémon Detective Pikachu sul grande schermo avenne nel 2019 quando conquistò il favore della critica e del pubblico incassando oltre 430.000.000 di dollari al botteghino internazionale. Nel cast Ryan Reynolds che prestò la voce a Pikachu nella versione originale.

Nel film diretto da Rob Letterman anche Ken Watanabe, Justice Smith e Kathryn Newton. Massimo riserbo per quanto riguarda il cast del sequel, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi.