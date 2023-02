Pokémon Concierge, annunciata la nuova serie TV animata in stop motion

Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha distribuito il primo teaser ufficiale della serie Condividi

Pokémon Concierge è la nuova serie in stop motion targata Netflix. La piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha distribuito un primo teaser ufficiale della produzione svelandone anche la sinossi.

Un franchise di successo mondiale in grado di spaziare tra piccolo e grande schermo, videogiochi, gadget e molto altro ancora. Netflix ha svelato l'uscita di Pokémon Concierge, la nuova serie TV in stop motion che racconterà la vita di Haru, concierge in un resort per i Pokémon.

Parallelamente, la piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha condiviso un primo breve teaser della serie con Psyduck e quella che potrebbe esserne la protagonista.

Inoltre, Netflix ha pubblicato la sinossi nella didascalia del filmato: "Realizzata per voi da Netflix e The Pokémon Company, Pokémon Concierge racconta la storia di Haru, concierge in un resort per i Pokémon, e le sue interazioni con i Pokémon e con i loro proprietari che vengono in visita come ospiti".

Come riportato da Variety, Minyoung Kim, Vice President di Netflix Content in Asia, ha dichiarato: "Netflix non vede l'ora di deliziare i fan in Giappone e nel resto del mondo con Pokémon Concierge, un'esperienza visiva e narrativa completamente nuova con un'innovativa animazione in stop motion ambientata nel mondo dei Pokémon in stretta collaborazione con The Pokémon Company".

