Ed Sheeran, evento speciale solo su Pokemon Go

Ed Sheeran su Pokemon Go

approfondimento

Ed Sheeran, il nuovo singolo è "Overpass Graffiti": il testo

Dalle ore 20 del 22 novembre fino alle 22 del 30 novembre i giocatori potranno assistere a un'esibizione dell'artista all'interno del gioco, nonché ottenere vari bonus e catturare i Pokémon starter di tipo Acqua delle varie generazioni Pokémon. Si potrà seguire l'esibizione nella sezione Novità del gioco e in seguito il concerto sarà riproducibile on demand. Per l'occasione Sheeran canterà alcuni brani estratti da "=", il suo nuovo album. La scaletta include anche brani celebri come "Perfect", "Bad Habits", "Overpass Graffiti", "Thinking Out Loud", "First Times" e "Shivers". Questa però non è l'unica novità. Visto che Ed Sheeran ama molto, tra i Pokémon starter, quelli di tipo Acqua, per celebrare la collaborazione ci sarà un evento grazie al quale Totodile, Mudkip, Piplup, Oshawoot, Froakie e Squirtle con gli occhiali da sole appariranno più spesso allo stato selvatico. Quest'ultimo inoltre sarà disponibile anche completando le attività di ricerca sul campo. Sempre dal 22 novembre nel negozio di Pokémon GO sarà possibile trovare una felpa con il simbolo = che si potrà riscattare gratuitamente con il seguente codice: VVM87WGMMUZHTB8X. Inoltre sarà disponibile un pacco evento gratuito contenente un modulo esca, 20 Pokéball, 10 Baccalmapon e 10 Baccananas. Questa è la prima volta che Pokémon Go crea un evento musicale con una persona reale. A inizio 2021 Niantic aveva promosso un festival per presentare la cantante Pokémon Meloetta: quel giorno l'azienda ha ottenuto guadagni record, superati solo dal Kanto Tour tenutosi nel primo semestre dell'anno.