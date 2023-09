Morgane Detective Geniale 3, tutto sulla nuova stagione stasera in TV

A partire da oggi, martedì 19 settembre, Rai 1 trasmette la terza stagione della serie televisiva franco-belga intitolata "Morgane - Detective geniale", interpretata da Audrey Fleurot. Mescolando come sempre giallo, commedia e dramma sentimentale, la nuova stagione mette la protagonista di fronte a sfide non da poco, compresa quella per cui sarà sospettata di omicidio

A partire da oggi, martedì 19 settembre, Rai 1 trasmette dalle 21.25 la terza stagione della serie televisiva franco-belga intitolata Morgane - Detective geniale, interpretata da Audrey Fleurot. Mescolando come sempre giallo, commedia e dramma sentimentale, stavolta la serie mette la protagonista di fronte a sfide non da poco, compresa quella per cui sarà sospettata di omicidio.

Quello che segue contiene spoiler riguardanti le prime due stagioni dello show, quindi se non avete ancora visto la prima e la seconda stagione non leggete ciò che trovate nei prossimi paragrafi.





***Attenzione spoiler***



Partiamo con la fine della seconda stagione, al termine della quale abbiamo visto la protagonista Morgane baciare l'ispettore Karadec. Un colpo di scena notevole è stato quello per cui, sempre verso la fine della stagione, Morgane scopre che il suo compagno (che era scomparso 15 anni prima ed era ormai considerato morto da tutti, lei compresa) vive in realtà nel Regno Unito in compagnia di una donna. Tutto ciò ha messo scompiglio nella vita della protagonista, rimescolando le carte.

E non è tutto: Roxane Ascher, la compagna di Karadec (l’ispettore a cui Morgane strappa un bacio alla fine dell’ultima puntata della seconda stagione) esce dal coma.

Nella terza stagione, secondo le anticipazioni, Morgane sarà affranta per ciò che accadrà alla sua vita sentimentale. Karadec infatti non intende rompere con Roxane. Così la protagonista, sconsolata e a tratti disperata, lascerà la polizia per riprendere il vecchio lavoro, quello di addetta alle pulizie.

Ma non è tutto, come si aspetteranno i fedeli e affezionati spettatori delle gesta di questo personaggio molto amato dai fan del genere che potremmo definire "arancione" (dato che è un po' giallo e un po' rosa, e mescolando questi due colori viene fuori proprio l'arancione).

È risaputo infatti che Morgane non riesce proprio a starsene lontana dai guai. E infatti per via di un malinteso verrà addirittura arrestata per omicidio. A quel punto saranno i suoi ex colleghi a fare di tutto per cercare di aiutarla.