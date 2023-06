Lily-Rose Depp: "La mia vita in The Idol diversa da quella con papà"

L'attrice ha parlato in una recente intervista al magazine statunitense EW delle differenze tra il vissuto del personaggio che interpreta nella serie HBO (in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW) e quella che lei ha vissuto col padre Johnny Depp e la madre Vanessa Paradis. "I miei genitori hanno sicuramente fatto del loro meglio per dare a me e mio fratello l'infanzia più 'normale' che potessimo avere", afferma

Lily-Rose Depp ha svelato in una recente intervista rilasciata al magazine statunitense EW che la vita della pop star che interpreta in The Idol è "molto diversa" di quella che ha caratterizzato lei, cresciuta con papà Johnny Depp e mamma Vanessa Paradis. "I miei genitori hanno sicuramente fatto del loro meglio per dare a me e mio fratello l'infanzia più 'normale' che potessimo avere", afferma l’attrice della serie televisiva di HBO e A24, co-creata da Abel "The Weeknd" Tesfaye (che è anche protagonista assieme a Lily-Rose Depp), Reza Fahim e il creatore di Euphoria Sam Levinson.

The Idol è in esclusiva su Sky (e in streaming solo su NOW). La prima stagione, composta da cinque episodi, è stata da poco presentata al Festival di Cannes 2023 e sta già facendo notevolmente parlare di sé.

Ciò che sta a cuore ore a Lily-Rose Depp è che gli spettatori di The Idol sappiano che il suo personaggio, Jocelyn, non è basato sulla sua vita da figlia di Johnny Depp, nient’affatto.

Il dramma presentato al festival di Cannes di quest’anno è incentrato sulla figura di Jocelyn, una delle pop star più famose al mondo che cerca di tornare alla ribalta dopo che la sua carriera è stata interrotta quando ha subito un esaurimento nervoso plateale e pubblico, innescato dalla morte di sua madre.



Parlando del suo personaggio, dice: "Quella vita non era certamente la mia”

L’attrice sottolinea nell’intervista con Entertainment Weekly che le sue esperienze crescendo con un padre e una madre famosi (è la figlia di Johnny Depp e della cantante, attrice e modella francese Vanessa Paradis) sono "molto diverse" da quelle di Jocelyn.



"Il retroscena a cui abbiamo pensato per Jocelyn è che lei è una persona che ha lavorato praticamente da quando poteva parlare", ha raccontato Lily-Rose Depp. "Era un'attrice bambina, aveva una madre che era davvero invadente e che l'ha davvero allevata per essere un'attrice esperta, e quella era la sua educazione. Non era certamente la mia".

Lily-Rose Depp: “I miei genitori hanno sicuramente fatto del loro meglio”

EW fa notare che Lily-Rose Depp ride prima di aggiungere: "Voglio dire, i miei genitori hanno sicuramente fatto del loro meglio per dare a me e mio fratello l'infanzia più 'normale' che potessimo avere. Ovviamente, non proprio del tutto normale, ma almeno un senso di normalità, e un senso dell'infanzia, della libertà, del gioco e di tutto. Quindi la nostra infanzia è stata piuttosto diversa. Ovviamente, sperimentando questo settore fin dalla giovane età, ci sono elementi che mi aiutano a capire forse un po' meglio la prospettiva di Jocelyn. Ma comunque, sicuramente provengono da situazioni differenti”.

L'attrice prende dunque le distanze dal personaggio che interpreta sullo schermo della serie televisiva drammatica di HBO, benché non faccia mistero del fatto che ama molto Jocelyn, ed è felicissima di interpretarla.

L'attrice ama molto il personaggio che interpreta nella serie

Lily-Rose Depp ha affermato che adora esplorare i vari aspetti di Jocelyn, il suo personaggio.

"C'è qualcosa che il mio personaggio dice in uno dei trailer. Non avete ancora visto questo episodio, ma lei dice: 'Non c'è niente in me che sia riconoscibile'", spiega l'attrice. "[Amo] la consapevolezza di sé che ha, che non è da tutti. Anche se è in carne e ossa proprio come tutti gli altri, la sua vita non assomiglia a molte vite delle persone, ed è in una situazione molto particolare. Il fatto che lei non rifugga da ciò la dice lunga su chi è come persona", conclude l'attrice.