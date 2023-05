Il Grifone, tutto quello che c'è da sapere sulla serie fantasy tedesca

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Arriverà domani, venerdì 26 maggio, su Amazon Prime la serie televisiva original tedesca intitolata Il Grifone (titolo originale: Der Greif; titolo internazionale: The Gryphon). Si tratta di una serie fantasy con tre ragazzi protagonisti di un’incredibile avventura ambientata in un mondo fantastico chiamato Torre Nera. Lì un mostro divoratore di mondi (il Grifone messo a titolo) sottomette tutte le creature viventi. Uno dei tre ragazzi, Mark, scopre di essere l'unico in grado di sconfiggere quella bestia malvagia, anche se non vorrebbe affatto farlo poiché non è minimamente interessato a diventare un eroe.

Questa serie TV prodotta in Germania è ambientata a Krefelden, città tedesca della Renania Settentrionale-Vestfalia, nel 1994.



Sono Mark, Memo e Becky i tre giovani protagonisti. Mark non si sente un eroe e non intende diventarlo. Il perché è semplice: da buon adolescente qual è, ha già abbastanza da fare con scuola, capricci legati all'età e primo grande amore. Quindi per lui combattere un mostro del calibro del Grifone non è certo tra le priorità in agenda (anzi: sul diario, dato che parliamo di un teenager). Tuttavia lo diventerà quando Thomas, il fratello di Mark, scomparirà misteriosamente nel nulla.

A quel punto lui e i suoi amici dovranno per forza addentrarsi nel mondo della Torre Nera per scoprire che fine ha fatto Thomas. E per sperare di salvarlo, portandolo via con loro.