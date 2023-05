The Idol, Lily Rose Depp racconta la serie tv su Sky dal 5 giugno

Intervistata da Sky Tg24 in occasione dell'anteprima mondiale della serieal Festival di Cannes, l'attrice ha svelato i primi dettagli dell'attesissima fiction HBO Condividi

Presentata in anteprima mondiale al Festival di Cannes l’attesissima serie Sky Exclusive The Idol in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 5 giugno. Co-creata da Sam Levinson (Euphoria), Abel “The Weeknd” Tesfaye e Reza Fahim, The Idol vede protagonisti Abel “The Weeknd” Tesfaye e Lily-Rose Depp. Questa la trama della serie tv: Dop che un esaurimento nervoso ha fatto deragliare il suo ultimo tour, Jocelyn (Lily-Rose Depp) è decisa a riconquistare lo status che le spetta, quello di più grande e sexy popstar d'America. A riaccendere le sue passioni è Tedros (Abel "The Weeknd" Tesfaye), impresario di nightclub dal passato sordido. Il suo risveglio romantico la porterà a nuove gloriose vette o la farà precipitare nelle profondità più oscure della sua anima?. Ecco cosa l'attrice ha raccontato della serie tv The Idol

Lily-Rose Depp: L'intervista Credo che il mio personaggio Jocelyn sia così perché è cresciuta in questo modo, lavora in questo ambiente da quando era piccola ed è abituata a essere schietta con gli altri. Insomma, non ha avuto un'infanzia "classica" e credo che essere cresciutà così l'abbia influenzata e fatta diventare ciò che è adesso.

Amo le sfide "Non mi spaventano i rischi professionali e sono sempre stata interessata alle cose in maniera creativa. Mi piacciono le sfide i ruoli che "non sono per tutti" e che sono anche provocatori, con qualsiasi significato si voglia dare alla provocazione. Più di ogni altra cosa poi ho trovato che questo personaggio fosse davvero affascinante e complesso e ho potuto immergermi fino in fondo alle sue emozioni. Credo che viviamo tutti in una società ipersessualizzata e trovo sia molto interessante esplorare questo aspetto. Lo abbiamo provato a fare con questa serie, era proprio una nostra intenzione, uno scopo."