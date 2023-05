Secret Invasion, nuovo trailer della serie TV con Samuel L. Jackson

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nell'attesissima serie televisiva action thriller di Disney+. Protagonisti del nuovo trailer sono Samuel L. Jackson nel ruolo di Nick Fury, il quale tornerà sulla Terra per fronteggiare una banda di Skrull. Stando alle parole dello stesso protagonista, la battaglia che è costretto a indire vorrà combatterla da solo, senza essere affiancato da supereroi

Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



È uscito il nuovo trailer di Secret Invasion, l'attesissima serie televisiva action thriller di Marvel e Disney+ che arriverà in streaming il 21 giugno su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Protagonisti di questo nuovo trailer sono Samuel L. Jackson nel ruolo di Nick Fury, ex-direttore dell’intelligence S.H.I.E.L.D., il quale tornerà sulla Terra per fronteggiare una banda di Skrull. Stando alle parole dello stesso protagonista, la battaglia che è costretto a indire vorrà combatterla da solo, senza essere affiancato da supereroi. Samuel L. Jackson ha dichiarato che questo show narrerà certi aspetti della vita del personaggio di Nick Fury, descrivendone alcune facce che i fan ancora non conoscono. Si tratta quindi di una storia molto personale e quasi “monografica”, per così dire, invcentrata su Fury. In più verranno introdotte figure che esistevano prima della formazione degli Avengers.



Potete guardare il nuovo trailer della serie TV Secret Invasion nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



La serie rientra nella Fase 5 del Marvel Cinematic Universe

Secret Invasion uscirà in Italia il 21 giugno su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), mentre in USA ha debuttato il 2 aprile sull’emittente televisiva statunitense ESPN durante il Sunday Night Baseball. La serie fa parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe insieme ai film Ant-Man and the Wasp: Quantumania (uscito a febbraio), Guardiani della Galassia Vol. 3 (uscito a maggio) e The Marvels (prossimo sequel di Captain Marvel) e alle future serie tv Echo e seconda stagione di Loki. approfondimento Secret Invasion, il trailer della serie tv Marvel

Nick Fury torna protagonista dopo il film Spider-Man: Far From Home

Vedremo Nick Fury emergere dall'oscurità di una foresta e ritornare protagonista, dopo essere apparso nel film del 2019 Spider-Man: Far From Home, pellicola in cui il personaggio si era rivelato come uno Skrull mutaforma fino alla scena post-crediti che ha mostrato il vero Fury, intento a lavorare di nascosto da qualche parte nello spazio. “Questo è uno show più dark. Sarà un thriller eccitante. Non saprete mai chi sono le persone – sono Skrull o sono umani?” aveva detto l’attrice Colbie Smulders in occasione della presentazione della nuova serie al Marvel Studios Comic-Con la scorsa estate, come aveva riportato il magazine statunitense Variety. Cobie Smulders reciterà nel ruolo dell’ex-agente dello S.H.I.E.L.D. Maria Hill.

approfondimento Secret Invasion, da Samuel L. Jackson a Emilia Clarke: foto e video

Un cast stellare Il cast di Secret Invasion è ricchissimo di star di Hollywood. Oltre a Samuel L. Jackson, ci sono anche Ben Mendelsohn, Cobie Smulders, Maria Hill, Don Cheadle e Martin Freeman. Le new entry sono poi Emilia Clarke che interpreterà G’iah (la figlia dello Skrull impersonato da Ben Mendelsohn, ossia Talos), Olivia Colman nel ruolo di Sonya Falsworth, e Kingsley Ben-Adir nella parte di Gravik. Dermot Mulroney reciterà nei panni del Presidente degli Stati Uniti. Cobie Smulders recita nel ruolo dell’ex-agente dello S.H.I.E.L.D. Maria Hill, Don Cheadle in quello del colonnello James Rhodes/War Machine e Ben Medelsohn come capo degli Skrull Talos. Lo show introduce nell’universo Marvel Emilia Clarke, Olivia Colman e Kingsley Ben-Adir.

Inoltre fanno parte del cast Carmen Ejogo, Killian Scott, Christopher McDonald e Charlayne Woodard.



Potete guardare il nuovo trailer della serie TV Secret Invasion in testa all’articolo. approfondimento Secret Invasion, Emilia Clarke nelle nuove foto della serie tv Marvel