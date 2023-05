Città in fiamme, tutto quello che c'è da sapere sulla serie TV crime

Apple TV+ ha pubblicato la sinossi ufficiale sulla scheda dedicata alla serie TV: “In Città in fiamme”, una studentessa della New York University viene uccisa a Central Park il 4 luglio 2003. Samantha è sola, non ci sono testimoni e gli indizi sono pochissimi. Quella sera, la band dei suoi amici suona in un locale in centro, ma lei esce per incontrare qualcuno dicendo che tornerà presto. Non tornerà più”.

Il testo prosegue: “Dalle indagini sull’omicidio emerge che Samantha è il collegamento tra una serie di misteriosi incendi che divampano in tutta la città, la scena musicale di downtown e una ricca famiglia di proprietari immobiliari dell’uptown, logorata dai molti segreti che nasconde”.