Città in fiamme: trailer della serie di Apple Tv+

La serie thriller con Chase Sui Wonders e Wyatt Oleff segue le vicende misteriose legate a un’aggressione nel cuore di New York Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Apple Tv+ ha da poco rilasciato il trailer di Città in fiamme, la nuova serie thriller in 8 episodi scritta e prodotta da Josh Schwartz e Stephanie Savage (Gossip Girl, The O.C.). Ispirata all'acclamato romanzo omonimo di Garth Risk Hallberg, la serie farà il suo debutto globale su Apple TV+ con i primi tre episodi venerdì 12 maggio, seguiti ogni settimana da un nuovo episodio, fino al 16 giugno 2023 (visibili anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

La nuova serie thriller di Apple Tv+ Una saga familiare e musicale. Città in fiamme racconta la storia di Samantha, una studentessa della NYU che viene aggredita a Central Park il 4 luglio 2003. In piena notte, la ragazza si trova in giro per la città da sola. La band dei suoi amici sta suonando nel suo club preferito del centro, e lei esce dal locale promettendo di tornare appena possibile. Ma non lo fa. E mentre le indagini sull’aggressione di Samantha vanno avanti, lentamente viene a galla che la sua morte è la connessione cruciale tra una serie di misteriosi incendi in tutta la città, la scena musicale del centro e una ricca famiglia immobiliare dei quartieri alti che nasconde segreti che stanno per venire allo scoperto. approfondimento Ted Lasso, il teaser della terza stagione su Apple tv+

Il cast della serie La nuova serie di Apple Tv+ si contraddistingue per una trama ed un cast davvero degni di nota. Tra gli attori che vedremo nel thriller ci sono Wyatt Oleff, Chase Sui Wonders, Jemima Kirke, Nico Tortorella, Ashley Zukerman, Xavier Clyde, Max Milner, Alexandra Doke, Omid Abtahi, Kathleen Munroe, John Cameron Mitchell, Geoff Pierson e Beth Malone. Chase Sui Wonders vestirà i panni di Samantha, e Wyatt Oleff interpreterà Charlie, un amico della protagonista, che si ritrova nella condizione di dover affrontare la difficile scomparsa del padre l’11 settembre di due anni prima. Due personaggi accomunati da un dissidio interiore. Dopo l’aggressione, infatti, la ragazza non si ferma davanti a nulla per svelare il mistero di ciò che le è accaduto. E questo percorso terrà gli spettatori attaccati allo schermo per ben otto puntate consecutive. GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv