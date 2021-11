Il simbolo perduto, l'intervista di Sky TG24 ad Ashley Zukerman. VIDEO

A partire dall'8 novembre su Sky, e in streaming su NOW, è disponibile la serie Dan Brown - Il simbolo perduto: dieci episodi sulle prime avventure di Robert Langdon, professore di simbologia religiosa dell’università di Harvard coinvolto in una serie di enigmi mortali che dovrà risolvere per salvare il suo mentore, misteriosamente scomparso. Valentina Clemente ha incontrato Ashley Zukerman che lo interpreta. "Rendere il personaggio più giovane mi ha dato maggiore libertà, non ho sentito il peso del personaggio che tutti conoscevano - racconta Zukerman - è stato bellissimo". L'intervista nel video in alto su questa pagina.