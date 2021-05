The Lost Symbol, trailer della serie ispirata ai romanzi di Dan Brown

The Lost Symbol, di cosa parla

La serie racconta le origini di Robert Langdon, personaggio che sul grande schermo è stato interpretato da Tom Hanks. Questa volta il protagonista è Ashley Zukerman. La serie è basata sul thriller “Il simbolo perduto”, terzo romanzo della serie letteraria di Dan Brown: il libro in realtà è ambientato cronologicamente dopo gli eventi de “Il codice da Vinci” ma è stato adattato per raccontare una storia prequel. Dan Dworkin e Jay Beattie sono autori e produttori dello show. Nella produzione dello show ci sono poi Dan Brown, Brian Grazer, Ron Howard (regista delle trasposizioni cinematografiche) Samie Kim Falvey, e Anna Culp. Ecco la sinossi della serie, che non ha ancora una data di uscita: “Robert Langdon è un giovane professore di Harvard che si ritrova coinvolto in una serie di enigmi mortali. Quando il suo mentore viene rapito. La CIA lo costringe a entrare a far parte di una task force dove Langdon scopre una cospirazione agghiacciante”. Il trailer termina con la ripresa di una schiena tatuata, che i fan del libro riconosceranno come il principale antagonista del romanzo, un uomo che considera la trasformazione del proprio corpo come un'esperienza spirituale.