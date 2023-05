Non ho mai…il trailer della stagione finale della serie Netflix

Rilasciato il trailer della stagione finale di Non ho mai…, la serie Netflix che segue le vicende di Devi e delle sue amiche alle prese con le difficoltà più tipiche dell’adolescenza: l’amore, il primo bacio, il college e molto altro ancora. Dopo il successo delle prime stagioni, ora la serie arriva alla sua quarta e ultima stagione, in onda sulla piattaforma di streaming a partire dall’8 giugno (sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

L’ultima stagione di Non ho mai…

Quarta e ultima stagione per Non ho mai…, la serie Netflix che affronta l’adolescenza di una ragazza indiana, Devi, alle prese con tutto quello che riguarda la sua crescita in America. E nell’attesa di vedere online gli episodi, Netflix ha rilasciato un trailer che ha creato non poche aspettative nei fan della serie. Dalle anticipazioni rilasciate, è abbastanza chiaro che Devi e le sue amiche dovranno affrontare una nuova sfida: l'ultimo anno di scuola e l'ammissione al college.

Ma non sarà soltanto questo a preoccupare le ragazze. La terza stagione si è conclusa con un forte riavvicinamento tra Devi e Ben, che hanno condiviso una particolarissima relazione sentimentale nelle stagioni passate. Pertanto, non c’è da escludere che il finale della serie possa regalare al pubblico una sorpresa più che romantica. In ogni caso, mentre Devi cercherà di concentrarsi sul college per non pensare al rapporto con Ben e Paxton, gli altri protagonisti saranno impegnati a scegliere il proprio futuro. C’è da aspettarsi, quindi, un cast più maturo e concentrato sui propri obiettivi futuri, anche se non mancheranno le risate e le gaffe caratteristiche della serie.