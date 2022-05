Non ho mai..., prime foto e data d'uscita della terza stagione

Sono state svelate le prime foto della terza stagione di Non ho mai… che andrà in onda su Netflix a partire dal prossimo 12 agosto. La serie tv è stata già rinnovata per una quarta e ultima stagione Condividi

Si potrebbero fare svariati esempi in merito alle serie tv per adolescenti, incentrate sulla vita scolastica o quella del liceo che s’intreccia con le vicende amorose. Da Dawson’s Creek a Gossip Girl, passando per Pretty Little Liars e Buffy abbiamo veramente una vasta scelta. Con l’avvento di altre piattaforme come Amazon Prime Video e Netflix, è aumentata l’offerta inerente questa tipologia di serie tv. Su Netflix, per esempio, è in lavorazione la quarta stagione di Sex Education, mentre da pochi giorni possiamo vedere la terza di Summertime. Inoltre, non possiamo non citare Elite o Stranger Things, di cui a breve assisteremo alla quarta stagione. Insomma, Netflix si conferma tra le piattaforme che maggiormente guardano agli adolescenti con tante serie tv a riguardo, tra cui Never have I ever, tradotta in italiano come Non ho mai...

Ecco quando esce la terza stagione di Non ho mai… approfondimento Non ho mai... 3 ci sarà, annunciato il rinnovo della serie tv La prima stagione è andata in onda nel 2020, mentre la seconda è stata rilasciata immediatamente nel 2021. Entrambe composte da 10 episodi, le vicende di Devi ripartiranno ufficialmente il prossimo 12 agosto. Ella è la protagonista della serie tv, incentrata sulla sua vita al liceo dove cerca di diventare una ragazza più popolare rispetto all’immagine timida e impacciata che mostra. Per chi non lo sapesse, la seconda stagione si era conclusa con Devi divisa tra due amori: Paxton e Ben. Dopo la scelta di quest’ultimo di legarsi nuovamente ad Aneesa, Devi ha scelto di rendere pubblica la storia con Paxton, fino a quel momento tenuta segreta, nonostante le pressioni dello stesso Paxton nel volerla ufficializzare. Tutto sembra sistemato, ma quando Eleanor rivela a Ben che, in realtà, Devi era sinceramente attratta da lui tanto da voler chiudere con Paxton, Ben va in crisi. Sul profilo Instagram della serie tv, sono state pubblicate le prime immagini inedite della terza stagione, tra cui quella della new entry Anirudh Pisharod e, ovviamente, quelle con Devi e le sue amiche.

Il cast e le new entry di Non ho mai... approfondimento Non ho mai... 2, il trailer della serie Netflix Immaginiamo, quindi, una Devi sensibilmente confuso in quella che, ricordiamo, sarà la penultima stagione di Non ho mai... Infatti, se dal prossimo 12 agosto andrà in onda la terza, Netflix in realtà ha già annunciato che la serie tv è stata rinnovato per un’ultima e quarta stagione che vedremo sulla piattaforma a partire dal 2023. Tra le new entry previste, è confermata la presenza del già citato Anirudh Pisharod, che abbiamo già visto in 9-1-1. Egli presterà il volto a Des, ragazzo indiano-americano che frequenta una scuola privata e si dimostrerà intelligente quasi come Devi. Quest’ultima è interpretata dalla giovane attrice classe 2001 Maitreyi Ramakhrishnan, un ruolo che ha ottenuto dopo un casting di oltre 15.000 ragazze. Richa Moorjani è Kamala Naandiwadal, la cugina di Devi che vive insieme a lei. Paxton-Hall Yoshida, il ragazzo più popolare della scuola che inizierà una relazione dapprima clandestina con Devi, è interpretato da Darren Barnet, mentre l’attore Jaren Lewison presta il volto a Ben Gross. Infine, spazio anche per una vera e propria star dello sport, più precisamente del mondo del tennis. Infatti, in Non ho mai… possiamo vedere John McEnroe, narratore delle vicende di Devi nonché idolo del suo defunto padre.