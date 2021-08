Non ho mai... 3 ci sarà, annunciato il rinnovo della serie tv

Al momento non sappiamo ancora nulla della data di uscita della serie, che è ancora in fase di lavorazione, né della trama. Abbiamo lasciato ( attenzione spoiler ) Devi al ballo insieme all'affascinante Paxton Hall-Yoshida, che finalmente ha deciso di vivere la loro relazione alla luce del sole. Nella nuova stagione, però, probabilmente ritroveremo ancora la simpatica teenager indiana alle prese con il suo secondo interesse amoroso, Ben Gross , che alla fine della seconda stagione ha compreso quanto la ragazza fosse interessata a lui. "Siamo così grati a Netflix e Universal Television per averci permesso di continuare a raccontare questa storia , e ai fan di tutto il mondo che hanno chiesto a gran voce di vedere più avventure di questa adolescente indiana maleducata", hanno detto Kaling e Fisher in una dichiarazione.

Non ho mai... ruota attorno alla complessa vita di una teenager indoamericana . Dopo la morte del suo amato papà e dopo aver affrontato mesi seduta su una sedia a rotelle, Devi Vishwakumar vuole assolutamente cambiare status sociale, ma gli amici, i sentimenti e la famiglia non le renderanno semplice il raggiungimento del suo obiettivo. Devi è interpretata da Maitreyi Ramakrishnan , attrice canadese di origine tamil. Nella terza stagione ritroveremo anche le sue amiche Eleanor (Ramona Young) e Fabiola (Lee Rodriguez) oltre ovviamente ai due ragazzi che nelle precedenti stagioni si sono contesi il cuore di Devi, Ben Gross, interpretato da Jaren Lewison, e Paxton Hall-Yoshida, interpretato da Darren Barnet. Nel nuovo capitolo torneranno anche Poorna Jagannathan (nei panni della madre di Devi, la dottoressa Nalini Vishwakumar), Richa Moorjani (la cugina di Devi Kamala). John McEnroe continuerà a prestare la sua voce come narratore.

Maitreyi Ramakrishnan ha confessato di non avere informazioni riguardo quello che succederà in Non ho mai... 3: “Non ne ho idea perché Devi è felice con Paxton ed è qualcosa che sta accadendo ufficialmente. Nello stesso momento, ovviamente Ben resterà ancora in gioco. Mi piacerebbe vedere Devi difendersi un po’ di più e dire quello che pensa. Non nel modo in cui lo sta già facendo a scapito di altre persone, ma semplicemente dire come si sente quando non sta bene. Ne abbiamo avuto un assaggio nella seconda stagione, quando si è opposta a Paxton e ha detto, ‘Ok, allora non funzionerà. Scusami.’ È stato un bell’inizio di qualcosa che potrebbe essere davvero fantastico, dire quello che pensa veramente”.