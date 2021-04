La seconda stagione della serie è ormai alle porte, l’appuntamento è per luglio su Netflix (disponibile su Sky Q)

Netflix, i primi scatti della seconda stagione di Non ho mai…

La voglia di cambiare la propria vita e scrollarsi di dosso le etichette: Devi Vishwakumar è la protagonista della serie che racconta le avventure di un gruppo di giovani ragazze desiderose di lanciarsi nel cammino della vita.

Nelle scorse ore Netflix Italia ha pubblicato le prime immagini della seconda stagione di Non ho mai… sul profilo Instagram della piattaforma di streaming che vanta oltre 5.400.000 follower. In poco tempo il post ha ottenuto grande successo e numerosi consensi tanto da contare al momento più di 170.000 like.